В Бурятии определились победители «Байкальской рыбалки»

В селе Турка Прибайкальского района состоялось закрытие «Байкальской рыбалки».
Обладателями главного приза - аэролодки «Север Фантом 650» в комплекте с прицепом для перевозки стоимостью 2,8 миллиона рублей – стала команда компании «Бурятмяспром».
Второе место заняли рыбаки из МУП «Городские маршруты» Улан-Удэ, они выиграли снегоход «Yamaha», третье - команда пожарных из Тункинского района, они стали обладателями лодочного мотора «Yamaha». Были вручены здесь и другие призы участникам, занявшим места с 4 по 10, а также победившим в разных номинациях.
Кроме того, идейный вдохновитель масштабного мероприятия, руководитель группы компаний «Титан» Вадим Бредний вручил генеральному директору компании «Север» из города Красноярск, генеральному партнёру фестиваля, Андрею Пашину почетную грамоту. Специальному гостю «Байкальской рыбалки» Дмитрию Дюжеву подарили символ соревнований - статуэтку, изготовленную в Иволгинском дацане. Ещё одному специальному гостю - губернатору Забайкальского края Александру Осипову - Вадим Бредний подарил статуэтку рыбака, сделанную из кедра.
Фестиваль закончился праздничным концертом и фейерверком.
Как сообщал «Байкал-Daily», турнир «Байкальская рыбалка» стартовал накануне, 26 марта. В село Турка Прибайкальского района съехались рыбаки и рыбачки со всей республики, а также Тывы, Москвы, Иркутска, Читы, Камчатки, Хабаровска и других городов России. Участвовали в соревнованиях более 200 команд.
Специальным гостем мероприятия стал российский актёр Дмитрий Дюжев. И телеведущая, звезда «Вечернего Урганта» (16+) Алла Михеева снимала на турнире «Острый репортаж».