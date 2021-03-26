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На «Байкальскую рыбалку» приехал Дмитрий Дюжев

На «Байкальскую рыбалку» приехал Дмитрий Дюжев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкальской рыбалке-2021» дан старт

Сегодня в Бурятии стартовал турнир «Байкальская рыбалка». В село Турка Прибайкальского района съехались рыбаки и рыбачки со всей республики, а также Тывы, Москвы, Иркутска, Читы, Камчатки, Хабаровска и других городов России. В общей сложности на озеро Байкал завтра выйдут 204 команды.

Первый день «Байкальской рыбалки» начался с регистрации команд и выдачи сухпайков. По правилам, на регистрацию отправились только капитаны команд, остальных в это время развлекали творческие коллективы Прибайкальского района.




Тем временем, представитель митрополии Бурятии провëл православный молебен, а проректор Буддийского университета Жаргал Багша провëл обряд лусад – «Подношение хозяевам воды».

- Мы просим извинения у хозяев местности: духов, божеств и местных людей тоже, заранее. Местное население тоже хозяева, - рассказал Жаргал Багша.



После регистрации состоялось официальное открытие. Участников и зрителей «Байкальской рыбалки» со сцены поприветствовал специальный гость соревнований, актёр Дмитрий Дюжев. Особое внимание в своём выступлении заслуженный артист России уделил женским командам. В этом году их рекордное количество – 25 команд.

- Я восхищаюсь вами, дорогие наши российские, самых разных национальностей, женщины. Главное, что любимые нами, мужчинами. Оберегаемые нами, мужчинами. Такую волю показать, с мужчинами посоревноваться в рыбной ловле, я не знаю. Дорогие мужчины, просьба не заглядываться на женские команды, смотреть в лунки, - пошутил Дмитрий Дюжев.



Соревновательный день начнётся 27 марта с 8 часов утра. Старт массовой ловли ознаменует запуск зелёной ракеты. Соревнования продлятся пять часов. Идейный вдохновитель «Байкальской рыбалки» Вадим Бредний рассказал, что рыба в этих окрестностях есть, и борьба будет нешуточной.

- Все участки хороши, независимо от того, что покажет жеребьёвка. Каждый попадёт на хорошие места, я уверен. Смотрели ребята в камеру, есть рыба. Есть хариус, сорожка и даже налимы есть. Поэтому готовьте снасти, а рыбалка всё покажет, кто более подготовлен, это 50%, и кто самый фартовый рыбак и рыбачка, - сказал руководитель регионального общественного объединения «Байкальская рыбалка», руководитель группы компании «Титан» Вадим Бредний.

Перед началом ловли рыбаков проверят на отсутствие спрятанной рыбы. Подобные эксцессы бывали на прошлых рыбалках, и команды были дисквалифицированы.

- Мы судить будем строго справедливо, но честно. Рыбу выложите заранее, которую поймали ранее, - подчеркнул главный судья.

Однако сами рыбаки настроены только на честную борьбу.

Среди самых необычных участников команда Дедов Морозов. Чтобы пожелать им удачи, из Великого Устюга им звонил главный волшебник России.

- Настрой на рыбалку шикарный. Снасти приготовили заранее, всё заранее. Готовы, как никогда. Звонили из Великого Устюга, пожелали удачи, сказали, без победы обратно не возвращаться, - рассказал «Байкал-Daily» член команды Дедов Морозов.

Настроена на победу и женская команда «Байкальские пираньи».

- Самый главный рыбацкий секрет – это терпение. Терпение и труд, всё перетрут, - рассказывают позитивно настроенные девушки.

Награждение и закрытие «Байкальской рыбалки» состоится завтра в 15:00.

Байкальская рыбалка
 
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