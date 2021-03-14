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Чучело Масленицы не будут сжигать на площади Советов Улан-Удэ

Чучело Масленицы не будут сжигать на площади Советов Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обряд «Прощание с зимой» отменился из-за плохой погоды, но народное гуляние состоится

В связи с погодой сжигать чучело на площади Советов в Улан-Удэ сегодня не будут. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Но масленичное народное гуляние «Гуляй, Широкая Масленица!» (6+) состоится.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 марта с 13 до 16 часов на главной площади Улан-Удэ пройдёт масленичное народное гуляние. Здесь одновременно будут развернуты три сценические площадки – главная, детская и молодёжная.

На главной сцене пройдёт театрализованное представление с участием театра народной музыки и танца «Забава» и народных фольклорных коллективов «Байкальские зори», «Станица», «Тоонто», образцовой студии восточного танца «Апсары», бурятского этноцентра семьи «Хараасгай», Забайкальского народного хора «Семейские янтари». Между концертными блоками пройдут традиционные масленичные забавы и народные игры: «Перетягивание каната», «Поедание блинов», «Поднимание гири», «Бой мешками».

На второй сцене вблизи здания Народного Хурала пройдут детские развлекательные программы. Дома культуры по мотивам русских народных сказок подготовили игровую программу, всё действие будет сопровождаться играми и забавами.

На молодёжной площадке, расположенной напротив Дворца бракосочетания, пройдёт программа для приобщения молодёжи к традициям народной культуры. Ведущие в стилизованных костюмах будут вести диалог с молодежью и через юмор и озорство знакомить их с забытыми обрядами и традициями. Также здесь выступят звезды бурятской эстрады Тимур Болотов, Валико Гаспарян, группа «Лаккитон» и другие.

По всей площади Советов будут работать игровые точки – жетоны: «Кольцеброс», «Лабиринт», «Масленичный баскетбол», «Деревянный хоккей» и др. За победу в этих состязаниях горожанам будут выданы специальные призовые жетоны в виде блина. Обладатели жетонов смогут обменять их на памятные подарки и сувениры. Самые активные игроки, набравшие до 30 жетонов, смогут принять участие в суперигре, которая пройдёт на главной сцене. Победителя ждет суперприз – беспроводная умная колонка Xiaomi.

Также Масленица отмечается в Этнографическом музее, гуляния (0+) идут два дня, 13 и 14 марта.


масленица
 
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