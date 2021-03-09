На Масленице на площади Советов Улан-Удэ разыграют умную колонку

На главной площади Улан-Удэ состоится праздник «Гуляй, Широкая Масленица!»
14 марта с 13 до 16 часов на главной площади Улан-Удэ пройдёт масленичное народное гуляние «Гуляй, Широкая Масленица!» (6+). Здесь одновременно будут развернуты три сценические площадки – главная, детская и молодёжная, сообщили в пресс-службе администрации города.
На главной сцене пройдёт театрализованное представление с участием театра народной музыки и танца «Забава» и народных фольклорных коллективов «Байкальские зори», «Станица», «Тоонто», образцовой студии восточного танца «Апсары», бурятского этноцентра семьи «Хараасгай», Забайкальского народного хора «Семейские янтари». Между концертными блоками пройдут традиционные масленичные забавы и народные игры: «Перетягивание каната», «Поедание блинов», «Поднимание гири», «Бой мешками».
На второй сцене вблизи здания Народного Хурала пройдут детские развлекательные программы. Дома культуры по мотивам русских народных сказок подготовили игровую программу, всё действие будет сопровождаться играми и забавами.
- На молодёжной площадке, расположенной напротив Дворца бракосочетания, пройдёт программа для приобщения молодёжи к традициям народной культуры. Ведущие в стилизованных костюмах будут вести диалог с молодежью и через юмор и озорство знакомить их с забытыми обрядами и традициями. Также здесь выступят звезды бурятской эстрады Тимур Болотов, Валико Гаспарян, группа «Лаккитон» и другие, - рассказал консультант комитета по культуре Андрей Имидеев.
По мотивам русских народных сказок будут оформлены пять тематических фотозон в масленичном стиле. Всем желающим представится возможность бесплатно надеть костюм и запечатлеть себя в том или ином образе.
По всей площади Советов будут работать игровые точки – жетоны: «Кольцеброс», «Лабиринт», «Масленичный баскетбол», «Деревянный хоккей» и др. За победу в этих состязаниях горожанам будут выданы специальные призовые жетоны в виде блина. Обладатели жетонов смогут обменять их на памятные подарки и сувениры. Самые активные игроки, набравшие до 30 жетонов, смогут принять участие в суперигре, которая пройдёт на главной сцене. Победителя ждет суперприз – беспроводная умная колонка Xiaomi.
Для гостей праздника будут работать торговые точки и ремесленные лавки народных умельцев, а также точки общественного питания с выпечкой и блинами.
По традиции завершится праздник обрядом «Прощание с зимой» или сжиганием чучела Масленицы. Обряд начнется в 15:45 часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», также Масленицу по традиции отметят в Этнографическом музее, там гуляния будут идти два дня, 13 и 14 марта. В том числе разыграют двух баранов.
На Масленице на площади Советов Улан-Удэ разыграют умную колонку
Общество, Фото:
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