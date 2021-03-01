В Бурятии создали штаб волонтёров для спасения малышки Адисы









Первый укол препарата «Спинраза» ребёнку



Как сообщал «Байкал-Daily», у двухмесячной Адисы Гармаевой - спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа, она



Пока идёт сбор денег на это лекарство, минздрав Бурятии решил купить для Адисы другой препарат - «Спинразу». Он останавливает болезнь на той стадии, когда началось лечение, но инъекции нужно делать пожизненно. Стоит препарат огромных денег – одна упаковка 6,2 миллиона рублей. Поэтому родители просят о помощи в сборе на «Золгенсму». Первый укол препарата «Спинраза» ребёнку поставили 13 февраля . Средства на приобретение трёх флаконов (стоимость каждого - более 6 млн. рублей) были выделены правительством Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», у двухмесячной Адисы Гармаевой - спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа, она нуждается в самом дорогом в мире лекарстве «Золгенсма» , которое стоит 160 миллионов рублей. Препарат остановит развитие болезни и даст ребёнку возможность нормально жить. Чтобы он сработал, сделать его надо до наступления двух лет.Пока идёт сбор денег на это лекарство, минздрав Бурятии решил купить для Адисы другой препарат - «Спинразу». Он останавливает болезнь на той стадии, когда началось лечение, но инъекции нужно делать пожизненно. Стоит препарат огромных денег – одна упаковка 6,2 миллиона рублей. Поэтому родители просят о помощи в сборе на «Золгенсму».









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Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г



PayPal: garm_darima@mail.ru Дарима Гармаева







В Бурятии для спасения малышки Адисы, которой нужен укол самого дорого лекарства в мире, создали волонтёрский штаб.- Для сохранения жизни малютки необходимо активизироваться и найти больше благотворителей. Каждый день на счету. 8 марта Адисе исполнится уже три месяца. Времени катастрофически мало. Цель — ввести укол ZOLGENSMA до семи месяцев. И тогда ребёнок будет жить. Для объединения усилий и успешной организации сбора создан волонтёрский штаб. Мы приглашаем всех, кто готов помочь любым ресурсом, - сообщается в аккаунте Instagram, созданном родителями девочки.Волонтёры будут заниматься в том числе распространением информации в соцсетях, выходить на блогеров и крупные аккаунты, проводить акции по сбору средств, выходить на благотворительные фонды, искать спонсоров и меценатов.- Вы нужны нам. Вы нужны Адисе. Один укол. Одна цель. Одна жизнь, - отмечается в сообщении.На сегодня собрано более 27 млн из 160-ти необходимых.Сегодня, 1 марта, малышке Адисе второй укол «Спинразы» поставят под наркозом. По плану процедура должна была пройти в выходные, однако её не сделали из-за того, что Адиса «сильно волновалась и боялась». Родители девочки опубликовали пост от её имени:«Сегодня мне не поставили укол, потому что я очень сильно волновалась и боялась, доктора будут проводить процедуру в понедельник под наркозом. Каждый день папа и мама говорят, что вы меня сильно поддерживаете! Огромная благодарность вам! Я буду сильной, и обязательно поправляюсь, буду бегать, прыгать, пойду в садик, школу ... как все дети! Так сильно этого хочу! Помогите, пожалуйста!»