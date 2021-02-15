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В Улан-Удэ малышка Адиса получила первый укол «Спинразы»

В Улан-Удэ малышка Адиса получила первый укол «Спинразы»
Общество,  Фото:Детская республиканская клиническая больница
На сегодня продолжается сбор средств на препарат, который спасёт девочку

Маленькая Адиса получила первый укол «Спинразы». Укол ребёнку поставили 13 февраля.

- Препарат доставлен утром авиарейсом из Санкт-Петербурга, получен ГП «БурятФармация» и доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Здесь лекарственный препарат уже ждали. Как только фармацевт получила его на руки, прибыла лечащий врач - заведующая неврологическим отделением Марина Лапердина. После её осмотра в асептических условиях анестезиологом-реаниматологом Мариной Салимовой проведена люмбальная пункция, и введена «Спинраза». Операция прошла без осложнений, ребёнок перенёс ее хорошо, без каких-либо побочных эффектов, - сообщили в больнице.

Средства на приобретение 3 флаконов (стоимость каждого - более 6 млн. рублей) выделены правительством Бурятии.

- Девочка находится в неврологическом отделении ДРКБ с бабушкой. «Спинраза» будет введена по схеме - через 14 после первой инъекции, затем - через 28 дней. Далее нужно - через 62 дня, затем 1 раз в 4 месяца, - отметили в медучреждении.

Как сообщал «Байкал-Daily», у двухмесячной Адисы Гармаевой - спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа, она нуждается в самом дорогом в мире лекарстве «Золгенсма», которое стоит 160 миллионов рублей. Препарат остановит развитие болезни и даст ребёнку возможность нормально жить. Чтобы он сработал, сделать его надо до наступления двух лет.

Пока идёт сбор денег на это лекарство, минздрав Бурятии решил купить для Адисы одну упаковку другого препарата - «Спинразы». Он останавливает болезнь на той стадии, когда началось лечение, но инъекции нужно делать пожизненно. Стоит препарат огромных денег – одна упаковка 6,2 миллиона рублей.

Реквизиты:

Моб. банк: 89503863174

Номер карты Сбербанк: 2202201346432905 Дарима Андреевна Г.

счет в Сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г

Сбербанк папы Адисы
4173 9800 2831 5014
Моб.б 89516399101 Арсалан Юрьевич Г

Сбербанк дедушки Адисы
2202200830335574
Моб.банк
8 (902) 532-46-96
Андрей Анатольевич В

ВТБ: 4893470460105726

Моб. банк ВТБ: 89503863174 Дарима Андреевна Г

Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г

Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г

PayPal: garm_darima@mail.ru Дарима Гармаева




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