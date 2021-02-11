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В Бурятии блогеры отдали деньги с розыгрыша квартиры родителям Адисы

В Бурятии блогеры отдали деньги с розыгрыша квартиры родителям Адисы
Общество,  Фото:скриншот
«Эта сумма для нас очень чувствительна», - поблагодарил отец двухмесячной малышки

В Улан-Удэ передали все собранные средства для розыгрыша квартиры – а это 1 млн 300 тысяч - на лечение малышки Адисы. Передача денег родителям девочки от «лиц» гива – бизнесмена Саяна Галсандоржиева, юмориста Чимита Жамьянова - состоялась сегодня в прямом эфире в Instagram.

- Хотели поблагодарить «Доброгив», всех спонсоров, которые помогли собрать такую сумму, которую вы видите на экране. Они передали эти деньги на лечение нашей дочери в сумме миллион триста тысяч рублей. Большое, конечно, спасибо. Эта сумма для нас очень чувствительна, - поблагодарил отец Адисы Арсалан Гармаев.

Предприниматель Саян Галсандоржиев отметил, что они верят - собрать 160 млн на укол, который вылечит малышку, возможно.

- Верим, что каждые 500 рублей приближают к выздоровлению Адисы, приближают к той сумме, которая необходима. 160 миллионов кажется сумасшедшей суммой с одной стороны, с другой стороны добрых людей всё равно больше. Сумма обязательно соберётся, - добавил он.

В свою очередь юморист Чимит Жамьянов поблагодарил всех, кто принял участие в розыгрыше, и кто затем поддержал выбор - передать собранные средства родителям Адисы. Он также предложил жителям республики провести некий флешмоб.

- Давайте все вместе в один момент начнём писать одному блогеру-миллионику. Если мы все вместе дружно напишем ему в «Директ», в любом случае одно сообщение он откроет, а за одним второе, и тогда мы сможем достучаться до тех людей. Спасибо всем, кто поддерживает нашу маленькую Адису, - уточнил Чимит Жамьянов.

Арсалан, папа Адисы, сказал, что поддержка людей греет их «днём и ночью».

- Она приближает к долгожданному и невероятному чуду, когда поставят один долгожданный для нас укольчик, с помощью которого мы будем жить и радоваться жизни. Ещё раз поблагодарю всех и желаю на этот новый год всем здоровья, счастья, чтобы сбывались все ваши мечты, - заключил мужчина.

Как сообщал «Байкал Daily», в Бурятии проводился крупный giveaway с розыгрышем квартиры. Гив активно пиарили в Instagram на протяжении полугода. Для участия нужно было подписаться порядка на сто спонсорских аккаунтов. «Лицами» гива стали известные в Бурятии люди – телеведущая Лариса Иринцеева, предприниматель Саян Галсандоржиев, юморист Чимит Жамьянов. Розыгрыш квартиры обернулся крупным скандалом, планировалось заново его организовать. 

А после того, как стала известна ситуация в семье Гармаевых, было решено передать все средства от розыгрыша на лечение Адисы. Первой инициативу проявила телеведущая Лариса Иринцеева.

- И знаете, я каждый день думаю о том, чтобы вместо розыгрыша квартиры передать деньги этой малышке ... В моей системе координат помочь спасти жизнь человека гораздо важнее, чем порадовать кого-то квадратными метрами ... Именно в тот день, когда мы должны были начать бурную кампанию по нашему розыгрышу, в информационном поле появилась Адиса... И меня с тех пор просто разрывает. Я даже не могу заставить себя записать сториз-напоминание о том, что скоро розыгрыш. Я просто все хочу отдать ей, - написала она в Instagram.

Как сообщал «Байкал-Daily», у Адисы Гармаевой - спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа, она нуждается в самом дорогом в мире лекарстве «Золгенсма», которое стоит 160 миллионов рублей. Препарат остановит развитие болезни и даст ребёнку возможность нормально жить. Чтобы он сработал, сделать его надо до наступления двух лет.

Реквизиты:

Моб. Банк: 89503863174

Номер карты Сбербанк: 2202201346432905 Дарима Андреевна Г.

счет в Сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г

Сбербанк папы Адисы
4173 9800 2831 5014
Моб.б 89516399101 Арсалан Юрьевич Г

Сбербанк дедушка Адисы
2202200830335574
Моб.банк
8 (902) 532-46-96
Андрей Анатольевич В

ВТБ: 4893470460105726

Моб. Банк ВТБ: 89503863174 Дарима Андреевна Г

Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г

Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г

PayPal: garm_darima@mail.ru Дарима Гармаева




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