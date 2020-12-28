Сергей Зверев пооткровенничал со школьниками в Бурятии

Некоторые его признания развеселили школьников. Зверев сравнивал себя со своим двоюродным братом, который отличался отменной памятью, а Сергей не мог запомнить, что говорила учительница. «Она пол-урока говорила! Как я это должен запомнить? У меня не было памяти», - поделился артист.







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