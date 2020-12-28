Сергей Зверев пооткровенничал со школьниками в Бурятии

Знаменитый стилист, певец и шоумен Сергей Зверев, отдыхающий в Тункинском районе Бурятии, встретился со школьниками. Ребятам он рассказал о своих школьных годах. Артист откровенно признался, что во время учёбы у него были проблемы с запоминанием информации, которую давали на уроке, а также с заучиванием текстов.
- Из всех одноклассников я был самый никакой. У меня не было памяти. Если добросовестно учу страницу, переворачиваю и учу следующую. То есть, если я переверну, то эту я уже не помню. А я её зубрил целый день! – признался Сергей Зверев.
Некоторые его признания развеселили школьников. Зверев сравнивал себя со своим двоюродным братом, который отличался отменной памятью, а Сергей не мог запомнить, что говорила учительница. «Она пол-урока говорила! Как я это должен запомнить? У меня не было памяти», - поделился артист.
Также он рассказал о своей карьере. Зверев отметил, что развлечениям предпочёл тяжкий труд. Он без устали готовился к различным конкурсам и чемпионатам по парикмахерскому искусству, где в итоге одерживал победы. А тот самый брат, рассказал Зверев, стал «алкашом», несмотря на успехи в школе.
Также Сергей Зверев вручил новогодние подарки ребятишкам на новогодней ёлке. Он похвалил их за нарядные костюмы, отмечал их креативность и красоту.
На видео заметно, что изменился головной убор национального бурятского костюма, сшитый жительницей Бурятии. На шапке появился эффектный золотой дракон. /news/16/405413/
Кроме того, артист опубликовал на своей странице в соцсети видео с процедуры в лечебнице «Нилова Пустынь». Радоновую ванну он принимал в своей знаменитой короне и солнечных очках. Также он рассказал о пользе подобной процедуры для здоровья.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой Сергей Зверев участвовал в открытии отремонтированного дома культуры в тункинском селе Хойто-Гол. По его мнению, «клуб шикарный». Здесь же ему провели бурятский обряд на будущее – Сергею выпало четыре барана, что означает успех в делах и прибавление семье.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко с отдыха «короля гламура» можно посмотреть по ссылке.