 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

Сергей Зверев пооткровенничал со школьниками в Бурятии

Сергей Зверев пооткровенничал со школьниками в Бурятии
Общество, 
На встречу со школьниками Зверев пришёл в бурятском костюме и в короне. ВИДЕО

Знаменитый стилист, певец и шоумен Сергей Зверев, отдыхающий в Тункинском районе Бурятии, встретился со школьниками. Ребятам он рассказал о своих школьных годах. Артист откровенно признался, что во время учёбы у него были проблемы с запоминанием информации, которую давали на уроке, а также с заучиванием текстов.

- Из всех одноклассников я был самый никакой. У меня не было памяти. Если добросовестно учу страницу, переворачиваю и учу следующую. То есть, если я переверну, то эту я уже не помню. А я её зубрил целый день! – признался Сергей Зверев.

Некоторые его признания развеселили школьников. Зверев сравнивал себя со своим двоюродным братом, который отличался отменной памятью, а Сергей не мог запомнить, что говорила учительница. «Она пол-урока говорила! Как я это должен запомнить? У меня не было памяти», - поделился артист.


Также он рассказал о своей карьере. Зверев отметил, что развлечениям предпочёл тяжкий труд. Он без устали готовился к различным конкурсам и чемпионатам по парикмахерскому искусству, где в итоге одерживал победы. А тот самый брат, рассказал Зверев, стал «алкашом», несмотря на успехи в школе.

Также Сергей Зверев вручил новогодние подарки ребятишкам на новогодней ёлке. Он похвалил их за нарядные костюмы, отмечал их креативность и красоту.

На видео заметно, что изменился головной убор национального бурятского костюма, сшитый жительницей Бурятии. На шапке появился эффектный золотой дракон. /news/16/405413/

Кроме того, артист опубликовал на своей странице в соцсети видео с процедуры в лечебнице «Нилова Пустынь». Радоновую ванну он принимал в своей знаменитой короне и солнечных очках. Также он рассказал о пользе подобной процедуры для здоровья.



Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой Сергей Зверев участвовал в открытии отремонтированного дома культуры в тункинском селе Хойто-Гол. По его мнению, «клуб шикарный». Здесь же ему провели бурятский обряд на будущее – Сергею выпало четыре барана, что означает успех в делах и прибавление семье.

Фоторепортаж Сергея Тарасенко с отдыха «короля гламура» можно посмотреть по ссылке.
школьники Сергей Зверев
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнский Пенгагон оказался в подборке снимков известного фотографа
Улан-удэнский Пенгагон оказался в подборке снимков известного фотографа
Общество, 28.12.2020
Фотограф пошутила про Пенгагон и замкнутый круг
На дне Байкала установили новогоднюю ёлку
На дне Байкала установили новогоднюю ёлку
Общество, 28.12.2020
Дайверы водили вокруг ёлки хоровод
В Бурятии продолжает падать заболеваемость коронавирусом
В Бурятии продолжает падать заболеваемость коронавирусом
Общество, 28.12.2020
Число новых заболевших снижается с каждым днём
Школа в Бурятии закупила продукты с нарушением
Школа в Бурятии закупила продукты с нарушением
Общество, 28.12.2020
Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности
В Бурятии проверили условия содержания в СИЗО
В Бурятии проверили условия содержания в СИЗО
Общество, 28.12.2020
Во время проверки жалоб от осуждённых не поступало
В Бурятии уничтожили крупу без документов
В Бурятии уничтожили крупу без документов
Общество, 28.12.2020
Владельцев магазинов оштрафовали за нарушение
Медицинские организации Бурятии получили 17 новых автомобилей
Медицинские организации Бурятии получили 17 новых автомобилей
Общество, 28.12.2020
На эти цели из бюджета было выделено 13,5 млн рублей
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 28.12.2020
Днём местами по республике -30, -35 градусов
Было — стало: приключения Карлоса Седьмого в Улан-Удэ
Было — стало: приключения Карлоса Седьмого в Улан-Удэ
Общество, 27.12.2020
Частая смена вывесок — обычное явление в столице Бурятии
Как Сергей Зверев отдыхает в Тунке. Фоторепортаж
Как Сергей Зверев отдыхает в Тунке. Фоторепортаж
Общество, 27.12.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Тункинского района
Жители Бурятии стали чаще страдать тревожными расстройствами
Жители Бурятии стали чаще страдать тревожными расстройствами
Общество, 27.12.2020
Про работу горячей линии минздрава во время пандемии, тревожность и агрессию, а также экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Еланова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^