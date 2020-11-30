Сергей Зверев задумался о карьере депутата Госдумы от Бурятии

- Все соцсети завалены, директ завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Я смотрю, это пишут обычные люди. Я обратил внимание, что пишут не только люди из Бурятии, люди пишут со всей России. Есть такие же пожелания со всех концов света, что типа «Вам пора баллотироваться в Госдуму». Я стал задумываться, - сказал Сергей Зверев.





В бурятском Telegram-канале «Тунка» появился опрос, где пользователем Сети предлагают выбрать будущего депутата Госдумы от Бурятии. Среди кандидатур были Николай Будуев - депутат Госдумы, Татьяна Мантатова – депутат Народного Хурала, Вячеслав Мархаев – лидер БРО КПРФ, и Сергей Зверев. Большинство подписчиков канала проголосовали за Зверева.





