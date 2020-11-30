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Сергей Зверев задумался о карьере депутата Госдумы от Бурятии

Сергей Зверев задумался о карьере депутата Госдумы от Бурятии
Власть, 
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«Звезда гламура», шоумен, стилист Сергей Зверев задумался о карьере депутата Госдумы от Бурятии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Артиста одолели вопросами на эту тему, и он дал видеокомментарий.

- Все соцсети завалены, директ завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Я смотрю, это пишут обычные люди. Я обратил внимание, что пишут не только люди из Бурятии, люди пишут со всей России. Есть такие же пожелания со всех концов света, что типа «Вам пора баллотироваться в Госдуму». Я стал задумываться, - сказал Сергей Зверев.


В бурятском Telegram-канале «Тунка» появился опрос, где пользователем Сети предлагают выбрать будущего депутата Госдумы от Бурятии. Среди кандидатур были Николай Будуев - депутат Госдумы, Татьяна Мантатова – депутат Народного Хурала, Вячеслав Мархаев – лидер БРО КПРФ, и Сергей Зверев. Большинство подписчиков канала проголосовали за Зверева.


Telegram-канал «Степной дозор» отмечает: «Звереу даже не надо тратиться на рекламу – его знает вся Бурятия. На встречи не надо затаскивать избирателей – гурьбой будут нестись, чтобы запечатлеть себя с «королём», а потом его фотки и призывы разнесут бесплатно по всему белому свету. Без всякого принуждения».

В личных сообщениях пользователи поддерживают артиста и пишут, что хотели бы видеть его в числе депутатов Госдумы. Многие вспоминают нашумевший пикет Зверева в защиту Байкала, когда он не побоялся выйти на Красную площадь, получив за это штраф.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев отдыхал в Аршане Тунконского района этим летом. Он активно призывал людей посетить это место, сравнивая бурятский посёлок со Швейцарией.

Недавно он заявил, что готов заняться паломническими турами в Бурятию. Вырученные средства он готов направить на восстановление церкви XVIII века в тункинском селе Гужиры, где провёл часть детства.



депутаты Госдумы Сергей Зверев
 
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