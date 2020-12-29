Спецборт из Москвы прибыл за улан-удэнкой, искусанной собаками

Правительство Бурятии выделило на спецборт шесть миллионов рублей
Во вторник, 29 декабря, в Улан-Удэ прибыла мультидисциплинарная бригада санитарной авиации из Москвы. Вертолёт эвакуирует в столицу 20-летнюю девушку, тяжело пострадавшую от нападения собак, сообщили в правительстве Бурятии.
Для транспортировки девушки в московскую клинику правительство Бурятии выделило шесть миллионов рублей.
Спецборт МЧС России доставил в Улан-Удэ бригаду медиков из двух специалистов всероссийского центра медицины катастроф. Прилетели заведующие отделениями гнойной хирурги центра ран и раневых инфекций, а также анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ожогового центра НМИЦ хирургии имени Вишневского.
- Сегодня идут седьмые сутки нахождения пациентки в нашем лечебном учреждении. Молодая женщина поступила в крайне тяжёлом состоянии, состоянии травматического шока, геморрагического шока, поэтому нам требовалось время для компенсации жизненных функций. Лечение проводилось с учётом мнения наших ведущих специалистов из Москвы. И, когда нам удалось относительно компенсировать её состояние, встал вопрос уже о возможности транспортировки. Поэтому были приглашены дополнительно специалисты, они провели осмотр, помогли нам в лечении, хирургическом ведении обширных раневых поверхностей. На сегодняшний день пациентка в сознании, может общаться жестами, проводится компенсация легочной функции за счёт трахеостомии, - рассказал главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак.
В итоге медики вместе с московскими специалистами приняли решение забрать девушку в центральную клинику.
- Пациентка будет госпитализирована в центр хирургии имени Вишневского. Будет продолжено местное лечение обширных ран с последующими хирургическими обработками. После будет принято решение о возможных реконструктивных пластических этапах лечения. Сейчас делать прогнозы рано. Лечение будет осуществляться во взаимодействии с пластическими хирургами и челюстно-лицевыми хирургами ведущих центров Москвы, - отметил заведующий отделением гнойной хирурги центра ран и раневых инфекций НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Александр Ушаков.
Специалисты федеральной клиники оценили качество лечения девушки в Улан-Удэ.
- Первоочередно стоял вопрос о спасении жизни. Были выполнены все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, направленные на восстановление жизнедеятельности функций органов и систем. То есть пациентка адекватно выведена из шока, благодаря чему успешно стабилизирована, - подчеркнул заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ожогового центра Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Артем Клеузович.
Спецборт для эвакуации оснащён медицинским модулем.
- Состояние девушки будет в течение полёта постоянно корректироваться и наблюдаться специалистами. Всё сделано для того, чтобы транспортировка была максимально безопасной, чтобы не ухудшилось состояние нашей пострадавшей. Для того, чтобы полёт был на специальном борту, правительство Бурятии выделило шесть млн рублей для оплаты санитарного борта. Специальный самолёт позволит провести максимально безопасную транспортировку. Также хотим отметить, что этот случай показал полноту взаимодействия специалистов нашей республики и федеральных центров, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 20-летнюю девушку напала стая собак (предположительно, домашних) в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ утром 23 декабря. Собаки повалили жертву на землю, терзая и кусая до костей. Псы обезобразили её лицо. На жутком снимке, который жители Бурятии распространяют по соцсетям, видно, что у девушки откушен нос, а на лице нет живого места. Пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме.
Доследственную проверку начали следователи Следственного комитета. Они устанавливают владельцев животных. Одну собаку из стаи подстрелил полицейский, когда она пыталась кинуться на него. Затем поймали и других собак, похожих на тех, что напали на девушку. Все они были умерщвлены.
Спецборт из Москвы прибыл за улан-удэнкой, искусанной собаками
Общество, Фото:
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