В Бурятии возобновят плановые госпитализации











На утро 13 декабря в Бурятии зарегистрировано 22 256 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 226 больных.

С понедельника, 14 декабря, в Бурятии начнутся плановые госпитализации. Об этом сегодня во время прямого эфира в соцсетях заявил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, это позволяет сделать сегодняшняя ситуация с коронавирусом.В связи с осложнённой ранее ситуацией с коронавирусом плановые госпитализации, диспансеризация были приостановлены. В республике в последние время отмечается тенденция снижения ежесуточного прироста больных – около 220 против 270. Это позволяет в некоторой степени возвращаться к прежнему режиму жизни.