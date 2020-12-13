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В Бурятии возобновят плановые госпитализации

В Бурятии возобновят плановые госпитализации
Общество,  Фото:pixabay.com
На сегодня плановые госпитализации приостановлены

С понедельника, 14 декабря, в Бурятии начнутся плановые госпитализации. Об этом сегодня во время прямого эфира в соцсетях заявил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, это позволяет сделать сегодняшняя ситуация с коронавирусом.

В связи с осложнённой ранее ситуацией с коронавирусом плановые госпитализации, диспансеризация были приостановлены. В республике в последние время отмечается тенденция снижения ежесуточного прироста больных – около 220 против 270. Это позволяет в некоторой степени возвращаться к прежнему режиму жизни.

Недавно стало известно, что сворачивают койки в инфекционной больнице, кожно-венерологическом диспансере и республиканской клинической больнице имени Семашко. Свернут в общей сложности 210 ковидных коек.
На утро 13 декабря в Бурятии зарегистрировано 22 256 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 226 больных.





глава Бурятии коронавирус
 
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