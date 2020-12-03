В резерв направлено сразу несколько десятков коек
В республиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ сворачивают ковидные койки. В резерв временно направлено 60 коек, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
Причина сворачивания коек – снижение числа среднетяжёлых больных коронавирусом.
В случае увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией отделение будет развёрнуто в кратчайшие сроки, заверили в миздраве.
Часть медицинских сотрудников, трудившихся в этом ковидном отделении, переведена в городскую больницу №4 и районные больницы. Персонал возвращается на своё постоянное место работы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии падают темпы прироста заражённых коронавирусом. За последние сутки выявили 238 больных вместо средних +270, регистрировавшихся ранее.
В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки
Общество, Фото:
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