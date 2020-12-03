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В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки

В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В резерв направлено сразу несколько десятков коек

В республиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ сворачивают ковидные койки. В резерв временно направлено 60 коек, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.

Причина сворачивания коек – снижение числа среднетяжёлых больных коронавирусом.

В случае увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией отделение будет развёрнуто в кратчайшие сроки, заверили в миздраве.

Часть медицинских сотрудников, трудившихся в этом ковидном отделении, переведена в городскую больницу №4 и районные больницы. Персонал возвращается на своё постоянное место работы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии падают темпы прироста заражённых коронавирусом. За последние сутки выявили 238 больных вместо средних +270, регистрировавшихся ранее.
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