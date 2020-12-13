В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё пяти человек

За сутки выявили более двухсот больных
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 13 декабря зарегистрировано 22 256 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 226 больных.
55% (12 188) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 226 новых случаев COVID-19: 179 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 3527 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 18 243 человек (или 81.97%), в том числе 371 человек выписался накануне. Дополнительно снято с наблюдения 448 пациентов.
В стационарах получают лечение 1872 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1429. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 63), на ИВЛ 59 пациентов (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 46.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2622 коек, занято – 1872, свободно – 750 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.
Амбулаторное лечение проходят 1634 пациента с COVID-19, наблюдается 6915 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжает действовать режим ограничительных мероприятий. Под запретом остаётся проведение массовых мероприятий, а работа общепита ограничена до 22 часов. Однако с 20 декабря по 10 января им будет позволено работать до 23 часов.
Вчера приостановили работу бара, в котором прошла подпольная вечеринка.