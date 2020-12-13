 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

11 декабря

Популярное

В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё пяти человек

В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё пяти человек
Общество,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили более двухсот больных

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 13 декабря зарегистрировано 22 256 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 226 больных.

55% (12 188) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 226 новых случаев COVID-19: 179 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 3527 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 18 243 человек (или 81.97%), в том числе 371 человек выписался накануне. Дополнительно снято с наблюдения 448 пациентов.

В стационарах получают лечение 1872 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1429. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 63), на ИВЛ 59 пациентов (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 46.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2622 коек, занято – 1872, свободно – 750 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.

Амбулаторное лечение проходят 1634 пациента с COVID-19, наблюдается 6915 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 507 человек. Пять человек скончались за последние сутки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжает действовать режим ограничительных мероприятий. Под запретом остаётся проведение массовых мероприятий, а работа общепита ограничена до 22 часов. Однако с 20 декабря по 10 января им будет позволено работать до 23 часов.

Вчера приостановили работу бара, в котором прошла подпольная вечеринка.


коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё пяти человек
В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё пяти человек
Общество, 13.12.2020
За сутки выявили более двухсот больных


Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Общество, 13.12.2020
Организация незаконно давала займы под проценты
В Улан-Удэ днём до -17 градусов
В Улан-Удэ днём до -17 градусов
Общество, 13.12.2020
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
В Бурятии ушедшая из дома девочка сообщила о побоях отчима
В Бурятии ушедшая из дома девочка сообщила о побоях отчима
Общество, 12.12.2020
Следствием проверяется сообщение ребёнка
В Улан-Удэ бар, где прошла вечеринка, временно закрыли
В Улан-Удэ бар, где прошла вечеринка, временно закрыли
Общество, 12.12.2020
В заведении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований
В районе Бурятии детям рассказали о Конституции России
В районе Бурятии детям рассказали о Конституции России
Общество, 12.12.2020
Школьникам разъяснили их права, закреплённые Конституцией России, и предупредили об ответственности за нарушения закона
В Улан-Удэ проходит благотворительная акция «Новогодний апельсин»
В Улан-Удэ проходит благотворительная акция «Новогодний апельсин»
Общество, 12.12.2020
Горожан призывают сделать подарки детям из малообеспеченных и многодетных семей
Хит Андрея Губина спели на бурятском языке
Хит Андрея Губина спели на бурятском языке
Общество, 12.12.2020
Пользователям понравилось исполнение популярной ранее песни
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Общество, 12.12.2020
Какой была столица Бурятии, и какие события происходили 8 лет назад – на кадрах Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ судьи купили подарки неизлечимо больным детям
В Улан-Удэ судьи купили подарки неизлечимо больным детям
Общество, 12.12.2020
В Верховном суде Бурятии пообещали, помощь детям будет оказываться и впредь
Бурятский учёный о землетрясениях: «Главное – не паниковать и не бояться»
Бурятский учёный о землетрясениях: «Главное – не паниковать и не бояться»
Общество, 12.12.2020
На вопросы, связанные с недавними землетрясениями, «Байкал-Daily» ответил заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов  

В Улан-Удэ накрыли подпольную вечеринку
В Улан-Удэ накрыли подпольную вечеринку
Общество, 12.12.2020
Рейд в столице Бурятии проходил сегодня ночью
В Бурятии ушло в суд дело о медоборудовании онкодиспансера
В Бурятии ушло в суд дело о медоборудовании онкодиспансера
Общество, 12.12.2020
Экс-руководитель УКС правительства республики обвиняется в служебном подлоге
Ещё 224 человека заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 224 человека заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 12.12.2020
За сутки скончались 3 больных COVID-19

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^