 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение

Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение
Власть, 
«Жертв и разрушений нет», - отметил Пётр Мордовской

Сегодня зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской дал комментарий по поводу землетрясения в Бурятии, которое взволновало жителей. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ранним утром многих разбудило землетрясение. Эпицентр находился в дельте озера Байкал, в Кабанском районе, в 16 километрах от села Дубинино. По уточнённым данным, магнитуда толчков составила 5.5.

Землетрясение бурно обсуждается в социальных сетях и мессенджерах - люди активно делятся впечатлениями.

- Сегодня в 5.45 местного времени на территории Кабанского района Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5. Эпицентр находился в Кабанском районе – в дельте реки Селенга, в 16 километрах северо-западнее от села Дубинино. Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском и Селенгинском районах и в столице республики – Улан-Удэ, - отметил Пётр Мордовской.

Он добавил, что предварительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет.

- В настоящее время силами 75 групп проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики, - заключил зампред правительства.
землетрясение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение
Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение
Власть, 10.12.2020
«Жертв и разрушений нет», - отметил Пётр Мордовской

Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест
Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест
Власть, 09.12.2020
Новосибирский суд избрал меру пресечения Алексею Мишенину
Алексей Цыденов пообщался с победителями конкурса «Большая перемена»
Алексей Цыденов пообщался с победителями конкурса «Большая перемена»
Власть, 09.12.2020
В престижном конкурсе победили четверо представителей Бурятии
СМИ: Зампред правительства Бурятии подозревается в хищении 65 млн
СМИ: Зампред правительства Бурятии подозревается в хищении 65 млн
Власть, 09.12.2020
Стали известны подробности дела задержанного Алексея Мишенина
Глава Бурятии прокомментировал задержание Мишенина
Глава Бурятии прокомментировал задержание Мишенина
Власть, 09.12.2020
Эпизод, по которому был задержан зампред правительства Бурятии, связан с Новосибирском
В Бурятии главе села грозит отставка за продажу участка матери
В Бурятии главе села грозит отставка за продажу участка матери
Власть, 09.12.2020
Участок был продан в нарушение антикоррупционного закона
Глава Бурятии в прямом эфире слепил буузу
Глава Бурятии в прямом эфире слепил буузу
Власть, 08.12.2020
Бурятские буузы победили в конкурсе «Вкусы России»
Задержан зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин
Задержан зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин
Власть, 08.12.2020
Задержали Алексея Мишенина сотрудники ФСБ
Главный санврач Бурятии призвал отказаться от корпоративов
Главный санврач Бурятии призвал отказаться от корпоративов
Власть, 08.12.2020
Главный санитарный врач республики просит не откладывать покупку подарков на последние дни
Пётр Мордовской назвал район со слабой подготовкой к лесным пожарам
Пётр Мордовской назвал район со слабой подготовкой к лесным пожарам
Власть, 08.12.2020
Лесники Бурятии защищают планы тушения лесных пожаров
В Улан-Удэ возникли вопросы к этажности «Дворянского гнезда»
В Улан-Удэ возникли вопросы к этажности «Дворянского гнезда»
Власть, 08.12.2020
Прокуратура заявила о нарушении, а Следком не нашёл состава преступления
Глава Бурятии: «У строителей зарплата часто выше, чем в администрации»
Глава Бурятии: «У строителей зарплата часто выше, чем в администрации»
Власть, 08.12.2020
В Бурятии по-прежнему остро не хватает рабочей силы на стройках
Внутренняя Монголия прислала маски медикам Бурятии
Внутренняя Монголия прислала маски медикам Бурятии
Власть, 08.12.2020
Медцентры Бурятии приняли в дар партию товаров на крупную сумму

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^