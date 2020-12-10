«Жертв и разрушений нет», - отметил Пётр Мордовской
Сегодня зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской дал комментарий по поводу землетрясения в Бурятии, которое взволновало жителей. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ранним утром многих разбудило землетрясение. Эпицентр находился в дельте озера Байкал, в Кабанском районе, в 16 километрах от села Дубинино. По уточнённым данным, магнитуда толчков составила 5.5.
Землетрясение бурно обсуждается в социальных сетях и мессенджерах - люди активно делятся впечатлениями.
- Сегодня в 5.45 местного времени на территории Кабанского района Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5. Эпицентр находился в Кабанском районе – в дельте реки Селенга, в 16 километрах северо-западнее от села Дубинино. Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском и Селенгинском районах и в столице республики – Улан-Удэ, - отметил Пётр Мордовской.
Он добавил, что предварительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет.
- В настоящее время силами 75 групп проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики, - заключил зампред правительства.
Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение
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