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Коронавирус унёс жизнь заслуженного врача Бурятии

Коронавирус унёс жизнь заслуженного врача Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Владимир Алексеев был опытным и известным в Бурятии санитарным врачом

В Бурятии стало известно ещё об умершем от коронавируса враче. 28 ноября на 66-м году жизни скоропостижно скончался от COVID-19 заслуженный врач Бурятии Владимир Антонович Алексеев. Он был главным врачом Улан-Удэнского филиала по железнодорожному транспорту «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».

Владимир Антонович окончил санитарно-гигиенический факультет Иркутского мединститута в 1977 году. После был направлен в Улан-Удэнскую городскую санэпидстанцию на должность санитарного врача по гигиене труда.

За время работы в городской СЭС Владимир Антонович обеспечивал санитарно-эпидемиологическое благополучие работников крупнейших предприятиях города – Улан-Удэнского авиазавода, стекольного завода, завода «Электромащина», кирпичных заводах, заводе крупнопанельного домостроения, транспортных предприятий и др.

В 2000 году его как опытного и грамотного специалиста перевели на должность заведующего отделом радиационной гигиены республиканского центра Госсанэпиднадзора в Бурятии.

Под руководством Владимира Алексеева Бурятия впервые получила паспорт радиационной безопасности территории. В паспорте были учтены все природные и техногенные источники ионизирующего излучения, разработаны меры по профилактике негативного влияния ионизирующего излучения на здоровье человека.

За многолетний, добросовестный труд в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2003 году ему присвоили звание заслуженного врача Республики Бурятия.

В период реорганизации санитарно-эпидемиологической службы в 2005 году Владимир Антонович перешёл на работу в Улан-Удэнский филиал «ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» на должность заведующего отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. Затем стал заместителем главного врача, а с июня 2019 года – главным врачом Улан-Удэнского филиала по железнодорожному транспорту «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».

За долгое время работы в санитарно-эпидемиологической службе Бурятии он передал свой богатый опыт работы и знания большому количеству специалистов службы.

Коронавирус в Бурятии продолжает забирать жизни медиков. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ скончался бывший министр здравоохранения Бурятии Владимир Тармаев, лечившийся в ковидном госпитале.

Сегодня стало известно о смерти опытнейшего врача-реаниматолога Кабанской центральной районной больницы Бурятии Павла Душкина.

В ноябре скончалась врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Бурхиева, которая лечила больных коронавирусом с начала пандемии.

В октябре ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Людмила Цыбикова, врач-гинеколог из городской поликлинике №1.

Скончалась опытнейшая старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко, заслуженный работник здравоохранения Бурятии Галина Атутова.
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