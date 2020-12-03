Коронавирус унёс жизнь заслуженного врача Бурятии

Владимир Алексеев был опытным и известным в Бурятии санитарным врачом
В Бурятии стало известно ещё об умершем от коронавируса враче. 28 ноября на 66-м году жизни скоропостижно скончался от COVID-19 заслуженный врач Бурятии Владимир Антонович Алексеев. Он был главным врачом Улан-Удэнского филиала по железнодорожному транспорту «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».
Владимир Антонович окончил санитарно-гигиенический факультет Иркутского мединститута в 1977 году. После был направлен в Улан-Удэнскую городскую санэпидстанцию на должность санитарного врача по гигиене труда.
За время работы в городской СЭС Владимир Антонович обеспечивал санитарно-эпидемиологическое благополучие работников крупнейших предприятиях города – Улан-Удэнского авиазавода, стекольного завода, завода «Электромащина», кирпичных заводах, заводе крупнопанельного домостроения, транспортных предприятий и др.
В 2000 году его как опытного и грамотного специалиста перевели на должность заведующего отделом радиационной гигиены республиканского центра Госсанэпиднадзора в Бурятии.
Под руководством Владимира Алексеева Бурятия впервые получила паспорт радиационной безопасности территории. В паспорте были учтены все природные и техногенные источники ионизирующего излучения, разработаны меры по профилактике негативного влияния ионизирующего излучения на здоровье человека.
За многолетний, добросовестный труд в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2003 году ему присвоили звание заслуженного врача Республики Бурятия.
В период реорганизации санитарно-эпидемиологической службы в 2005 году Владимир Антонович перешёл на работу в Улан-Удэнский филиал «ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» на должность заведующего отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. Затем стал заместителем главного врача, а с июня 2019 года – главным врачом Улан-Удэнского филиала по железнодорожному транспорту «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».
За долгое время работы в санитарно-эпидемиологической службе Бурятии он передал свой богатый опыт работы и знания большому количеству специалистов службы.
Коронавирус в Бурятии продолжает забирать жизни медиков. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ скончался бывший министр здравоохранения Бурятии Владимир Тармаев, лечившийся в ковидном госпитале.
Сегодня стало известно о смерти опытнейшего врача-реаниматолога Кабанской центральной районной больницы Бурятии Павла Душкина.
В ноябре скончалась врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Бурхиева, которая лечила больных коронавирусом с начала пандемии.
В октябре ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Людмила Цыбикова, врач-гинеколог из городской поликлинике №1.
Скончалась опытнейшая старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко, заслуженный работник здравоохранения Бурятии Галина Атутова.
Коронавирус унёс жизнь заслуженного врача Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возвратить на экран героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию» помогли технологии
Владимир Алексеев был опытным и известным в Бурятии санитарным врачом
Пожарные спасли от огня магазин и жилой дом
Недавно в один день зарегистрировали две пары двойняшек
Суд в иске отказал
Зажечь свечи нужно сегодня вечером
Объявлен конкурс об известном символе города
Заболевший пенсионер активно лечился клюквой
Сарюна Цыдыпова снялась для линии средств по уходу
Савватий с юмором прокомментировал подарок
В следственном изоляторе прошла викторина к 185-летию Марка Твена
Один из доноров рассказал, что рад помочь землякам
Призыв помочь медикам распространяли по соцсетям
Специалисты обследовали крупный рогатый скот
День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года