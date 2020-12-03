Заболевший пенсионер активно лечился клюквой
Бизнесмен, депутат Народного Хурала, большой любитель бега Михаил Гергенов рассказал о своём друге-лыжнике, победившем коронавирус. 64-летний улан-удэнец Михаил две недели назад перенёс ковид. Пенсионер, по всей видимости, заразился в магазине. «Перенёс болезнь не то что легко», описал Гергенов, отметив, что хоть госпитализации другу не потребовалось.
В аптеки пенсионер не ходит уже лет пять, а лекарства не пьёт. Больной активно во время лечения принимал клюкву, собранную в родном посёлке Клюевка Кабанского района. Клюкву летом собрал его 91-летний отец и хранил в подвале гаража.
После выздоровления мужчина вновь встал на лыжи. Вчера он пробежал на перевале Пыхта 36 километров за 3,5 часов. Позавчера преодолел 32 километра.
- Завтра хочет попробовать 45-50 км пробежать, - поделился Михаил Гергенов. – Я говорю старшему товарищу – поосторожней надо. «А я не быстро бегаю», - отвечает Михаил Александрович.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии падают темпы прироста заражённых коронавирусом. За последние сутки выявили 238 больных вместо средних +270, регистрировавшихся ранее.
В Улан-Удэ вылечившийся от ковида пенсионер пробежит 50 км на лыжах
Общество, Фото:
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