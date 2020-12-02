Протяжённость гирлянд составила более 2 километров
В Улан-Удэ украсили ёлку на главной площади столицы. В комитете городского хозяйства заявляют, что новая главная ёлка высотой 27,5 метра вошла в топ-15 самых высоких в России, обойдя на один метр иркутскую. По итогам прошлого года самой высокой признана ёлка в Красноярске, её высота составляет 55 метров.
- Главная городская ёлка на площади Советов оборудована надёжной защитой от ветров: конструкцию в основании удерживает 45-тонный бетонный груз из блоков ФБС, плюс каркас сделан из стали и сам весит несколько десятков тонн. Ёлку сосновыми веткам украшало МБУ «Городское лесничество», - сообщает комитет городского хозяйства.
Тысячу красных и золотых шаров в течение нескольких дней на ветки повесили сотрудники МБУ «Горсвет». Накануне они закончили монтаж гирлянды общей протяжённостью свыше 2 километров.
На прошлой неделе примерили шаблон новой звезды, поскольку горожане жаловались, что звезда для такой большой ёлки маленькая.
Как сообщал «Байкал-Daily», ледовый городок в этом году бюджету обошёлся почти в 6 миллионов рублей. В связи с отменой Дня города этим летом сэкономленные 4 млн рублей перенаправили как раз на ледовый городок и новогодние мероприятия. Недавно показали, как будет выглядеть ледовый городок.
После открытия ледового городка здесь будут строго следить за соблюдением противоэпидемиологического режима.
В Улан-Удэ украсили главную ёлку
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