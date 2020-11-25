История с новогодней звездой на площади продолжается
На главную ёлку Улан-Удэ примерили шаблон новой звезды, сообщили сегодня в комитете городского хозяйства администрации города.
- Учитывая пожелания горожан, комитет городского хозяйства меняет размер звезды на новой ёлке на площади Советов. Старая звезда была временно установлена после окончания монтажа каркаса. Стало понятно, что новой ёлке нужна новая звезда, - заявили в комитете.
Сегодня на верхушку ёлки был установлен двухметровый макет будущей большой звезды.
Как сообщал «Байкал-Daily», звезду, которую установили на главной ёлке города несколько дней назад, улан-удэнцы раскритиковали. На фоне 27-метровой ёлки она была уж слишком маленькой.
Сегодня раскрыли, каким будет ледовый городок на площади Советов. Его финансирование в этом году заметно выросло - сюда направили деньги, сэкономленные на отмене Дня города летом.
Главной ёлке Улан-Удэ увеличили звезду
Общество, Фото:
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