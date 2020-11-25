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В ледовом городке в Улан-Удэ будут следить за дистанцией

В ледовом городке в Улан-Удэ будут следить за дистанцией
Общество, 
В Улан-Удэ рассказали, в чём особенности нынешнего главного ледового городка

Как сообщал «Байкал-Daily», ледовый городок на площади Советов Улан-Удэ в этом году обошёлся городскому бюджету в 5,9 млн рублей, торги выиграло ООО «Строймонтаж». В связи с отменой Дня города этим летом сэкономленные 4 млн рублей перенаправили как раз на ледовый городок и новогодние мероприятия.

- Благодаря увеличенному финансированию получилось построить многоразовый каркас главной ёлки города, многоразовую стальную большую катушку, стальную сцену, закупить две больших гирлянды «Звёздное небо» в виде навесов под ёлкой и над большой катушкой, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.


В комитете городского хозяйства отмечают, что благодаря новым стальным конструкциям город не будет много лет тратить средства на пиломатериал, также повысится безопасность и надёжность. Светодиодные лампы в гирляндах и в навесах «Звёздное небо» также долговечны и неприхотливы, подчеркнули в комитете.


В 2021 году Улан-Удэ отметит 355-летие. Концепция ледового городка посвящена предстоящему юбилею и поэтому называется «Верхнеудинская ярмарка». Верхнеудинск был одним из важнейших торговых центров на востоке Российской Империи, через него шла активная торговля с Монголией и Китаем. Поэтому в ледовом городке отразили тему народных гуляний и ярмарок.



Всего на площади Советов будут размещены свыше 20 ледовых скульптур и композиций. К примеру, это ледяные изба и дом, скульптуры рыбаков, медведей, оленей, снеговиков, а также ледяной колодец и самовар.

Центром ледового городка станет главная 27-метровая ёлка, построенная из металлического каркаса и украшенная соснами. В мэрии заверяют, что все сосны были забраны с противопожарных полос и разрывов, то есть с тех мест, где лес подходит близко к жилым домам, и в любом случае пошли бы под вырубку.


Впервые в истории Улан-Удэ большая катушка будет сделана на основе металлического каркаса. На большой катушке будут два ската высотой 2,5 и 3 метра.


Будет открыт каток размером 20 на 26 метров с павильоном проката.


Для выступлений будет построена сцена на металлическом каркасе размером 8 на 11 метров и высотой 0,9 м.

Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен завершить все работы до 20 декабря. Гарантийный срок на комплектные устройства составляет три года.

После открытия ледового городка здесь будут строго следить за соблюдением противоэпидемиологического режима. В комитете городского хозяйства приводят слова главного инфекциониста Центрального округа Москвы Ильи Акинфиева. Он заявлял в интервью «МК», что на открытом воздухе распространение вируса при достаточной дистанции людей друг от друга просто невозможно.



ледовый городок
 
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