В ледовом городке в Улан-Удэ будут следить за дистанцией

- Благодаря увеличенному финансированию получилось построить многоразовый каркас главной ёлки города, многоразовую стальную большую катушку, стальную сцену, закупить две больших гирлянды «Звёздное небо» в виде навесов под ёлкой и над большой катушкой, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.







В комитете городского хозяйства отмечают, что благодаря новым стальным конструкциям город не будет много лет тратить средства на пиломатериал, также повысится безопасность и надёжность. Светодиодные лампы в гирляндах и в навесах «Звёздное небо» также долговечны и неприхотливы, подчеркнули в комитете.







В 2021 году Улан-Удэ отметит 355-летие. Концепция ледового городка посвящена предстоящему юбилею и поэтому называется «Верхнеудинская ярмарка». Верхнеудинск был одним из важнейших торговых центров на востоке Российской Империи, через него шла активная торговля с Монголией и Китаем. Поэтому в ледовом городке отразили тему народных гуляний и ярмарок.











Центром ледового городка станет главная 27-метровая ёлка, построенная из металлического каркаса и украшенная соснами. В мэрии заверяют, что все сосны были забраны с противопожарных полос и разрывов, то есть с тех мест, где лес подходит близко к жилым домам, и в любом случае пошли бы под вырубку.







Впервые в истории Улан-Удэ большая катушка будет сделана на основе металлического каркаса. На большой катушке будут два ската высотой 2,5 и 3 метра.







Будет открыт каток размером 20 на 26 метров с павильоном проката.





