«Не соответствует масштабам», - говорят горожане
Улан-удэнцы выразили недоумение по поводу звезды на главной ёлке города. Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» отмечают, что звезда не соответствует масштабам зелёной красавицы.
В комитете городского хозяйства, в свою очередь, пояснили, что пока для оформления используется старая звезда. Здесь добавили, что рассматривается вопрос о замене этого ёлочного украшения.
Как сообщал «Байкал-Daily», новогоднюю красавицу на площади Советов начали устанавливать 12 ноября, к концу прошлой недели на металлический каркас установили пушистые ёлочки. В мэрии уверяют, что высота главной зелёной красавицы составляет 27 метров, это самая высокая ёлка в истории Улан-Удэ. Прошлогодняя была высотой 16 метров.
Новая главная ёлка столицы Бурятии вошла в топ-15 самых высоких в России, обойдя на полметра «пушистую красавицу» из Иркутска.
В целом ледовый городок на главной площади города обойдётся улан-удэнскому бюджету в 5,9 миллионов рублей. Власти выделили большое финансирование на него в связи с отменой Дня города и образовавшейся экономией средств.
Улан-удэнцев смутила звезда на ёлке
Общество, Фото:
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