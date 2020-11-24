 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

Улан-удэнцев смутила звезда на ёлке

Улан-удэнцев смутила звезда на ёлке
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
«Не соответствует масштабам», - говорят горожане

Улан-удэнцы выразили недоумение по поводу звезды на главной ёлке города. Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» отмечают, что звезда не соответствует масштабам зелёной красавицы.

В комитете городского хозяйства, в свою очередь, пояснили, что пока для оформления используется старая звезда. Здесь добавили, что рассматривается вопрос о замене этого ёлочного украшения.

Как сообщал «Байкал-Daily», новогоднюю красавицу на площади Советов начали устанавливать 12 ноября, к концу прошлой недели на металлический каркас установили пушистые ёлочки. В мэрии уверяют, что высота главной зелёной красавицы составляет 27 метров, это самая высокая ёлка в истории Улан-Удэ. Прошлогодняя была высотой 16 метров.

Новая главная ёлка столицы Бурятии вошла в топ-15 самых высоких в России, обойдя на полметра «пушистую красавицу» из Иркутска.

В целом ледовый городок на главной площади города обойдётся улан-удэнскому бюджету в 5,9 миллионов рублей. Власти выделили большое финансирование на него в связи с отменой Дня города и образовавшейся экономией средств.


елка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области корпоративы попали под запрет
В Иркутской области корпоративы попали под запрет
Общество, 24.11.2020
Соответствующие ограничительные меры внесены в указ губернатора
Переболевшие ковидом улан-удэнцы помогают выздороветь другим
Переболевшие ковидом улан-удэнцы помогают выздороветь другим
Общество, 24.11.2020
Антиковидная плазма считается одним из эффективных способов лечения
Людмила Воронцова: «Рада, что выбрала путь под названием «Спорт»
Людмила Воронцова: «Рада, что выбрала путь под названием «Спорт»
Общество, 24.11.2020
Она поделилась, что любит находиться на сборах
Улан-удэнцев смутила звезда на ёлке
Улан-удэнцев смутила звезда на ёлке
Общество, 24.11.2020
«Не соответствует масштабам», - говорят горожане
Жители посёлка в Бурятии жалуются на скоростные «КамАЗы»
Жители посёлка в Бурятии жалуются на скоростные «КамАЗы»
Общество, 24.11.2020
Местные жители боятся за своих детей из-за мчащихся большегрузов
Забайкалье обгоняет Бурятию по коронавирусу
Забайкалье обгоняет Бурятию по коронавирусу
Общество, 24.11.2020
В соседнем регионе на 307 случаев заболевания больше, чем в республике
В Бурятии установлен рекорд по числу умерших от ковида
В Бурятии установлен рекорд по числу умерших от ковида
Общество, 24.11.2020
Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
В Бурятии появился детский общественный совет
В Бурятии появился детский общественный совет
Общество, 24.11.2020
Мальчиков в детском совете меньшинство
В Бурятии выпал снег в виде снежного барса
В Бурятии выпал снег в виде снежного барса
Общество, 24.11.2020
«Природа сама создала рисунок», - отмечают местные жители
В новых автобусах Улан-Удэ поддерживают комфортный тепловой режим
В новых автобусах Улан-Удэ поддерживают комфортный тепловой режим
Общество, 24.11.2020
О замеченных нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали Дедов Морозов
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали Дедов Морозов
Общество, 24.11.2020
В колонии прошла викторина ко дню рождения сказочного героя
Бурятия лидирует в ДФО по смертям от ковида за неделю
Бурятия лидирует в ДФО по смертям от ковида за неделю
Общество, 24.11.2020
По числу заболевших на 100 тысяч населения Бурятия в тройку лидеров не вошла
Жительницу Бурятии через суд обеспечат жильём
Жительницу Бурятии через суд обеспечат жильём
Общество, 24.11.2020
В деле разбиралась прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^