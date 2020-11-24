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Суд предупредил улан-удэнца о социальной дистанции

Суд предупредил улан-удэнца о социальной дистанции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина распивал алкоголь во дворе дома

В ноябре мужчина находился в общественном месте во дворе дома по улице Гагарина в Улан-Удэ. У мужчины не было документов, он не соблюдал социальную дистанцию с другими людьми 1,5 метра, а также распивал спиртное.

Действия горожанина суд квалифицировал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, поскольку в период распространения COVID-19 он не соблюдал установленные правила поведения.

- При назначении наказания суд учёл характер и обстоятельства выявленного правонарушения, личность подсудимого, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, признание им вины. С учётом вышеизложенного суд назначил административное наказание в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одного улан-удэнца вызвали в суд за отсутствие маски в продуктовом магазине.



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