Мужчина распивал алкоголь во дворе дома
В ноябре мужчина находился в общественном месте во дворе дома по улице Гагарина в Улан-Удэ. У мужчины не было документов, он не соблюдал социальную дистанцию с другими людьми 1,5 метра, а также распивал спиртное.
Действия горожанина суд квалифицировал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, поскольку в период распространения COVID-19 он не соблюдал установленные правила поведения.
- При назначении наказания суд учёл характер и обстоятельства выявленного правонарушения, личность подсудимого, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, признание им вины. С учётом вышеизложенного суд назначил административное наказание в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одного улан-удэнца вызвали в суд за отсутствие маски в продуктовом магазине.
Суд предупредил улан-удэнца о социальной дистанции
Общество, Фото:
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