В Бурятии установлен рекорд по числу умерших от ковида

Коронавирус в Бурятии не сбавляет темпы
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 24 ноября общее число случаев заражения коронавирусом достигло 17 569. Из них 56% (9918) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки заразились ещё 276 человек. Заболеваемость пока по-прежнему остаётся на высоком уровне. Впервые отметка в 270 заболевших и за сутки был преодолена в середине ноября, с тех таковы ежедневные реалии. До этого средний суточный прирост был на уровне +230. Накануне в Бурятии и вовсе был побит рекорд – 281 заболевший.
- Из 276 новых случаев коронавируса 218 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - уточнили в республиканском оперштабе.
Установлен печальный рекорд по числу умерших больных ковидом за сутки – скончались 12 человек. Прежний рекорд был 11 умерших. С начала пандемии коронавирус забрал уже 377 жизней.
За всё выздоровели 12083 человек, или 68%. В том числе накануне вылечились 277 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 2243 пациента с коронавирусной инфекцией, в том том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1682. Среди госпитализированных 32 ребёнка.
В отделениях реанимации находятся 105 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 51 пациент (из них старше 65-ти – 25).
Занятость коечного фонда в республике на сегодня составляет 79%.
Также амбулаторное лечение проходят 2866 пациентов с COVID-19. Наблюдается 12764 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 7420 человек.
Обратиться по вопросам, связанным с коронавирусом, можно на «горячую линию» минздрава Бурятии – телефон 8-3012-37-95-32. Операторы работают в круглосуточном режиме.
Обращения также принимает диспетчерская служба 112.
По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ полиция проводит проверку по факту подпольной вечеринки в гриль-баре «Фабрика». Наказание грозит 27-летнему организатору незаконно проведённого мероприятия.
Медики первичного звена (то есть городских поликлиник и центральных районных больниц) и скорой помощи Бурятии получат право первоочередной записи детей в детский сад.
Уже месяц как волонтёрский штаб «Аэропорт» возобновил работу. Добровольцы помогают медикам и нуждающимся людям.
В Улан-Удэ пациент из ковидного отделения прочёл медикам стихотворение.
На основании решения оперштаба по борьбе с коронавирусом школы Улан-Удэ начали организацию выдачи продуктовых наборов детям-льготникам за октябрь.
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Общество, Фото:
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