В Улан-Удэ за антиковидные нарушения прикрыли «М-Видео»

- В магазине недостаточное количество устройств по обеззараживанию воздуха, которые не обеспечивали заданный уровень бактерицидной эффективности. Сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Отсутствовала информация для посетителей о соблюдении социального дистанцирования, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



По выявленным фактам управление Роспотребнадзора применило меру обеспечения в виде временного запрета деятельности. Материалы направлены для рассмотрения в суд.







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Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19 в магазине техники «М-Видео», расположенном в ТРК «Peoples Park».