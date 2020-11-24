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В Улан-Удэ за антиковидные нарушения прикрыли «М-Видео»

В Улан-Удэ за антиковидные нарушения прикрыли «М-Видео»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники магазина не использовали маски

Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19 в магазине техники «М-Видео», расположенном в ТРК «Peoples Park».

- В магазине недостаточное количество устройств по обеззараживанию воздуха, которые не обеспечивали заданный уровень бактерицидной эффективности. Сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Отсутствовала информация для посетителей о соблюдении социального дистанцирования, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

По выявленным фактам управление Роспотребнадзора применило меру обеспечения в виде временного запрета деятельности. Материалы направлены для рассмотрения в суд.



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