Переболевшие ковидом улан-удэнцы помогают выздороветь другим

Антиковидная плазма считается одним из эффективных способов лечения
Улан-удэнцы становятся добровольными донорами антиковидной плазмы, переболев коронавирусной инфекцией. Так они могут спасти других людей.
Переливание плазмы крови - это один из эффективных способов лечения коронавирусной инфекции. Если раньше её применяли только в сложных случаях, то теперь используют и в ситуациях средней тяжести. Болеющие пациенты получают плазму крови от людей, которые переболели Covid-19.
Пока организм болеющего человека сам не начнёт вырабатывать антитела в достаточном количестве, ему бороться с инфекцией тяжело. Плазма даёт хороший результат в совокупности с другими методами лечения, уверяют в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
- Желание горожан помочь в трудную минуту - это замечательно. Переболев сами, они понимают, как это тяжело и стараются помочь людям, которые сейчас находятся в стационарах, - говорит заместитель главного врача республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.
Она рассказала о том, как, где и кому можно сдать антиковидную плазму.
Добровольным донором может быть гражданин Российской Федерации от 18 до 55 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к донорству, весом более 50 кг. С собой достаточно иметь только паспорт, СНИЛС, медицинское заключение о перенесённом коронавирусе и результаты флюорографии.
Прежде, чем получить статус донора, нужно заполнить анкету, пройти консультацию врача-трансфузиолога и сдать анализ крови.
Антиковидную плазму можно сдать спустя месяц с момента выздоровления, если заболевание протекало в лёгкой и средней форме, в тяжёлой форме после 6 месяцев с момента выздоровления.
- Мы хотим, чтобы ряды наших доноров постоянно пополнялись. Это не так тяжело сделать, но это спасёт чью-то жизнь. «Dono» - от латинского дарю, подарить частичку жизни другому человеку, – говорит Марина Бутуханова.
В республике на сегодняшний день 2245 почётных доноров России.
- Также хочется заметить, что донорство позволяет сохранить своё здоровье, ведь при каждой донации мы проводим обследование донора. Если были выявлены какие-то отклонения, мы незамедлительно их сообщаем,- объясняет Марина Бутуханова. - Всем горожанам желаем здоровья беречь себя и быть донорами!
Донация осуществляется по будням с 8:00 до 13:00 и в 1,3 субботу месяца.
Предварительная запись по тел. 43-72-34
Подробная информация на сайте - www.brspk03.ru
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 17 569 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. В стационарах республики сегодня получают лечение 2243 пациента.
Переболевшие ковидом улан-удэнцы помогают выздороветь другим
Общество, Фото:
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