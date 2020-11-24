Покупатель не реагировал на замечания продавцов
В октябре улан-удэнец находился в продуктовом магазине без средств индивидуальной защиты. Также он не соблюдал социальную дистанцию 1,5 метра с другими покупателями, на замечания продавцов не реагировал.
Административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ неуступчивого покупатель рассмотрел Железнодорожный районный суд.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде предупреждения.
- Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжает действовать повсеместный масочный режим. Носить маски необходимо, в том числе, и на рабочих местах.
Накануне в том, что она находилась без маски в здании суда, обвинили известную в Бурятии правозащитницу Надежду Низовкину. Она заявила, что с этим не согласна и отказалась принимать уведомление полиции.
Улан-удэнца вызвали в суд за отсутствие маски
Общество, Фото:
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