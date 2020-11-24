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В Улан-Удэ мобильные бригады ищут открытые кафе

В Улан-Удэ мобильные бригады ищут открытые кафе
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Только сегодня с утра проверили сотни предприятий торговли

В столице Бурятии продолжаются рейды по предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг. Только сегодня, 24 ноября, пять мобильных бригад проверили сотни предприятий торговли в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Проверка прошла от моста по улице Бабушкина до перекрёстка с улицей Терешковой, в районе улиц Сахьяновой, Боевой, Ключевской («Туяа» - ТЦ «Интерьер» - 18 квартал), 40-41е кварталы.

Мобильные бригады проверяют, закрыты ли объекты розничной торговли, торговые центры, торговые комплексы, ТРЦ. Напомним, с 16 по 30 ноября, согласно федеральному указу, среди торговых объектов разрешено работать только аптекам, салонам связи, продуктовым магазинам, специализированным объектам розничной торговли, продающих товары первой необходимости и ряду магазинов федеральных сетей.

Кроме того, мобильные бригады проверяют, приостановлена ли деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных. Сейчас им разрешено только обслуживать на вынос.

- Поступил сигнал о том, что одно из кафе, расположенное в 41-м квартале, продолжает обслуживать покупателей внутри помещения. При сегодняшней проверке сигнал не подтвердился. Проверка поступающих сигналов продолжается, - отметили в администрации Октябрьского района.

Всего по городу соблюдение санэпидрежима ежедневно проверяют 15 мобильных групп. В их составе чиновники и сотрудники полиции. Также в усиленном режиме продолжатся совместные рейды администрации Улан-Удэ, УГИББД, Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

По результатам рейдовых мероприятий, проведенных с 10 апреля, составлено 596 административных протоколов, из них 538 на физических лиц и 58 протоколов на юридических лиц (ИП).


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