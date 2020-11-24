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В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл «Хамид»

В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл «Хамид»
Бизнес, 
В магазине не соблюдались положенные антиковидные меры

Управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщило об очередном закрытом объекте, где были выявлены нарушения антиковидных мер. На этот раз это магазин «Хамид», расположенный на улице Сахьяновой.

- Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. В магазине недостаточное количество рециркуляторов, которые не обеспечивали заданный уровень бактерицидной эффективности. Отсутствует свидетельство о государственной регистрации на используемые средства дезинфекции, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства применили меру обеспечения в виде временного запрета деятельности. Материалы направлены для рассмотрения в суд.


Как сообщал «Байкал-Daily», также на три месяца в Улан-Удэ прикрыли ресто-бар «Чаплин». Помимо этого, временно закрыт магазин бытовой техники «М-Видео» в ТРК «Peoples Park».
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