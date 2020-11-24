В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл «Хамид»

- Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. В магазине недостаточное количество рециркуляторов, которые не обеспечивали заданный уровень бактерицидной эффективности. Отсутствует свидетельство о государственной регистрации на используемые средства дезинфекции, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства применили меру обеспечения в виде временного запрета деятельности. Материалы направлены для рассмотрения в суд.







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