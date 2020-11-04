Почётным гражданином Бурятии стал журналист Леонид Синегрибов

Звание почётного гражданина Бурятии получил известный журналист и общественник Леонид Кириллович Синегрибов. Он создаёт газету «Судьба» о малолетних узниках фашизма, единственную в мире.
Знак почётного гражданина Леониду Кирилловичу вручил глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, в День народного единства, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Леонид Синегрибов внёс значимый вклад в сохранение исторического наследия победы в Великой Отечественной войне. Леонид Кириллович - активный член Бурятского совета ветеранов, инициатор конкурсов 2015 -2020 годов «Послушайте ветерана», «Жила бы страна родная…», «Мы – наследники Победы», проекта книги «Бурятия на войне».
- Бурятия славится замечательными, неравнодушными к судьбе Отчизны людьми. Леонид Кириллович, вы прошли удивительный трудовой путь, вся ваша жизнь - пример беззаветного служения родной земле. Благодаря вашим стараниям извлечены из забвения важные моменты истории Великой Отечественной войны. И память о наших героях-освободителях будет жить, - отметил Алексей Цыденов.
- Я счастливейший человек, у меня есть мой родной дом - Бурятия и моя семья. Это лучшее, что дала мне жизнь. Пусть наши дети никогда не узнают ужасов режима оккупации, и в наших домах никогда не будет топтаться враг! Мира и добра вам! С великим праздником! Благодарю вас за такое признание, - обратился к землякам Леонид Кириллович.
Леонид Синегрибов родился 15 марта 1941 года в городе Дятьково Брянской области.
Осенью 1941 года немцы оккупировали его родной город. Отец ушёл в партизаны, а мать и 11-летний брат Валентин в 1942 году отправлены в Германию. В сентябре 1943 года в возрасте двух лет маленький Леня был отправлен вместе с бабушкой эшелоном с другими женщинами и детьми в Германию. Находился в фашистском концлагере в городе Алитус (ныне Литва), а бабушка отправлена на канатную фабрику в Австрии. Малолетний ребёнок вскоре из концлагеря попал в семью Малевских - мирных жителей Алитуса. После окончания войны его разыскал родной отец и забрал с собой на родину.
После окончания школы Леонид Кириллович закончил факультет журналистики Ленинградского государственного госуниверситета. С 1969 года живёт в Улан-Удэ, куда был направлен по распределению. Пять лет работал в республиканской газете «Правда Бурятии», а затем много лет проработал редактором многотиражной газеты Улан-Удэнского мясокомбината «Трудовая вахта».
Леонид Кириллович с 2011 года возглавляет Общероссийскую общественную организацию «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей». Он продолжает издавать газету «Судьба» - печатный орган Международного Союза бывших малолетних узников фашизма.
В 2018 году вышла его книга «Простите нас» с воспоминаниями узников фашистских концлагерей.
Леонид Синегрибов является заслуженным работником культуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе звание почётного гражданина Бурятии получил лётчик-испытатель Тайгиб Толбоев. Весной список почётных граждан пополнили композитор Виктор Усович и экс-директор завода «Теплоприбор имени 50-летия СССР» Владимир Нимаев. Осенью 2019 года это звание получил бывший первый заместитель министра внутренних дел России Михаил Егоров.
Справка:
Звание «Почётный гражданин Бурятии» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед республикой. Звание присваивается за героический подвиг, за выдающиеся мировые открытия и за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта.