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Бывший замминистра внутренних дел России стал почётным гражданином Бурятии

Бывший замминистра внутренних дел России стал почётным гражданином Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Список почётных граждан Бурятии пополнил Михаил Егоров

Званием почётного гражданина Бурятии наградили Михаила Егорова, бывшего первого заместителя министра внутренних дел России, генерал-полковника милиции.

Вручение почётного звания состоялось сегодня в Улан-Удэ на торжественном собрании в честь Дня города, которое прошло в оперном театре.

- Во-первых, служу России и моей малой Родине – Бурятии. Позвольте поздравить вас всех с праздником, здоровья, благополучия, будьте счастливы! Ну и спасибо тем, кто ходатайствовал, писал документ, и особенно, тем, кто принимал решение, - поблагодарил и поздравил новоиспечённый почетный гражданин Бурятии.

Звание «Почётный гражданин Бурятии» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед республикой. Звание присваивается за героический подвиг, за выдающиеся мировые открытия и за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта.

Михаил Егоров родился 28 ноября 1946 года в Бурятии. Окончил в Улан-Удэ техникум железнодорожного транспорта, Омскую высшую школу милиции в 1977 году, Академию МВД СССР - в 1980 году. Службу в МВД начал с должности инспектора отделения ОБХСС УВД в Красноярске.

Затем работал в УВД Красноярского крайисполкома; 1985-1991 - в Главном управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД СССР; 1991-1992 - замначальника службы криминальной милиции МВД, начальник главного управления МВД РФ по борьбе с организованной преступностью. С октября 1992-го до ноября 1995 года - первый заместитель министра внутренних дел РФ - начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью, начальник криминальной милиции МВД России.

В ноябре 1995 года был отправлен в отставку, после чего служил в коммерческих структурах.

С октября 1998 года по июль 1999-го - первый зампредседателя Государственного таможенного комитета РФ.


почетный гражданин Бурятии МВД
 
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