Бывший замминистра внутренних дел России стал почётным гражданином Бурятии

Список почётных граждан Бурятии пополнил Михаил Егоров



Званием почётного гражданина Бурятии наградили Михаила Егорова, бывшего первого заместителя министра внутренних дел России, генерал-полковника милиции.



Вручение почётного звания состоялось сегодня в Улан-Удэ на торжественном собрании в честь Дня города, которое прошло в оперном театре.



- Во-первых, служу России и моей малой Родине – Бурятии. Позвольте поздравить вас всех с праздником, здоровья, благополучия, будьте счастливы! Ну и спасибо тем, кто ходатайствовал, писал документ, и особенно, тем, кто принимал решение, - поблагодарил и поздравил новоиспечённый почетный гражданин Бурятии.



Звание «Почётный гражданин Бурятии» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед республикой. Звание присваивается за героический подвиг, за выдающиеся мировые открытия и за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта.



Михаил Егоров родился 28 ноября 1946 года в Бурятии. Окончил в Улан-Удэ техникум железнодорожного транспорта, Омскую высшую школу милиции в 1977 году, Академию МВД СССР - в 1980 году. Службу в МВД начал с должности инспектора отделения ОБХСС УВД в Красноярске.



Затем работал в УВД Красноярского крайисполкома; 1985-1991 - в Главном управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД СССР; 1991-1992 - замначальника службы криминальной милиции МВД, начальник главного управления МВД РФ по борьбе с организованной преступностью. С октября 1992-го до ноября 1995 года - первый заместитель министра внутренних дел РФ - начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью, начальник криминальной милиции МВД России.



В ноябре 1995 года был отправлен в отставку, после чего служил в коммерческих структурах.



С октября 1998 года по июль 1999-го - первый зампредседателя Государственного таможенного комитета РФ.





