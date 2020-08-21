Список почётных граждан Бурятии пополнил лётчик-испытатель
За особые общепризнанные заслуги старшему лётчику- испытателю, замначальника 350 военного представительства по лётной испытательной работе, Герою России Тайгибу Толбоеву присвоили звание «Почётный гражданин Республики Бурятия». Наградил Толбоева сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов.
Лётный стаж Тайгиба Толбоева насчитывает более 45 лет, из них 30 лет он работает испытателем новейшей авиационной техники. На протяжении многих лет ему доверялась демонстрация российских самолётов и вертолётов перед иностранными заказчиками. Сейчас Тайгиб Толбоев много внимания уделяет патриотическому воспитанию молодёжи, его ученики служат в разных уголках страны в качестве военных лётчиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае звания почётных граждан Бурятии получили композитор Виктор Усович и экс-директор завода «Теплоприбор имени 50-летия СССР» Владимир Нимаев.
Осенью 2019 года почётным гражданином стал бывший первый заместитель министра внутренних дел России Михаил Егоров.
Справка:
Звание «Почётный гражданин Бурятии» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед республикой. Звание присваивается за героический подвиг, за выдающиеся мировые открытия и за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта.
Звание почётного гражданина Бурятии присвоили Тайгибу Толбоеву
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