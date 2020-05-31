Звания почётных граждан Бурятии получили композитор и энергетик







После окончания в 1958 году Московского энергетического института Владимир Бадмаевич начал трудовой путь в должности инженера Сибирского научно-исследовательского института авиации. Через два года стал старшим лаборантом эталонной лаборатории «Улан-Удэнского завода «Теплоприбор имени 50-летия СССР», и прошёл путь до директора. В 1997 году возглавил «Байкалэнергоцентр» Бурятии.



Владимир Нимаев - член Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда Вооружённых сил и правоохранительных органов. Награждён знаком «Ударник пятилетки» в 1986 году и орденом Трудового Красного знамени в 1971 году.



- Ваш трудовой путь, конечно, очень насыщенный. Завод «Теплоприбор» осуществлял поставки во весь Советский Союз. Такое большое предприятие было в ваших руках, - отметил Алексей Цыденов.\



Владимир Бадмаевич поблагодарил за поддержку идеи заводчан, которые предложили поставлять приборы министерству атомной энергетики



- Мне не хватает этих трудовых будней. Ребята там хорошие, простые. Успехов вам в работе, продолжайте в том же духе, будьте здоровы! – пожелал он.











Почётное звание «Почётный гражданин Республики Бурятия» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед республикой. Фамилии граждан, удостоенных почетного звания, заносятся в Книгу почётных граждан республики.



Звание может быть присвоено гражданам за героический подвиг, совершённый во имя Бурятии и её жителей; за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта и пр. или за выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствующие социально-экономическому развитию республики.



Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года

Почётное звание «Почётный гражданин Республики Бурятия» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед республикой. Фамилии граждан, удостоенных почетного звания, заносятся в Книгу почётных граждан республики.Звание может быть присвоено гражданам за героический подвиг, совершённый во имя Бурятии и её жителей; за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта и пр. или за выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствующие социально-экономическому развитию республики.Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года звание получил бывший первый заместитель министра внутренних дел России Михаил Егоров

За особые заслуги перед республикой заслуженному деятелю искусств России, композитору Виктору Усовичу и экс-директору завода «Теплоприбор имени 50-летия СССР», обладателю ордена Трудового Красного знамени Владимиру Нимаеву присвоены звания почётных граждан Бурятии.30 мая, в День образования Республики Бурятия, глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил по скайпу уважаемых земляков. Он пожелал им дальнейших успехов и крепкого здоровья, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Виктор Усович – профессор кафедры хорового дирижирования, звукорежиссуры и вокального искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры. Он прошёл большой и интересный трудовой путь, создав новые подходы и методики преподавания вокальных дисциплин. Удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2002 году награждён Орденом Дружбы за активную деятельность, направленную на сохранение, популяризацию и приумножение исторического и культурного наследия России.Выпускник Улан-Удэнского музыкального училища, Виктор Усович успешно освоил образовательную программу Уральской государственной консерватории. Там же он прошёл обучение в аспирантуре.С 1979 года Виктор Алексеевич развивает культуру и искусство Бурятии. Научно-исследовательскую деятельность в области истории и теории музыки он активно совмещал с успехами в управлении. В 1999 году был назначен художественным руководителем Бурятской государственной филармонии. С 2001 года посвятил себя научной и преподавательской работе, и достиг высокого учёного звания профессора кафедры истории и теории искусств Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств.- Я очень дорожу нашей республикой. И то, что успел сделать что-то для своей республики, очень многое значит для меня. Не столько, чтобы получить какое-то признание, сколько дать своей республике. Все мои учителя, друзья, ученики нацелены на то, чтобы как можно больше сделать для процветания нашей Родины. Высший смысл существования нации – это создание культуры. И бурятскому народу это удалось. Культура бурятского народа очень высока и конкурентоспособна. Народ, казалось бы, небольшой, создал такую великолепную, глубокую, мудрую, разнообразную культуру, - сказал Виктор Усович в беседе с Алексеем Цыденовым.Владимир Нимаев внёс значительный вклад в развитие отрасли энергетики Бурятии.