В Бурятии повторён коронавирусный антирекорд

Число случаев заражения коронавирусом в республике неуклонно движется к восьми тысячам
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 9 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7848. Из них по Улан-Удэ – 4774 (61% от общего числа инфицированных).
За сутки заразились ещё 98 человек. Это повторение печального рекорда, который был установлен в воскресенье, 4 октября. Заболеваемость пока никак не идёт на спад – шестой день подряд фиксируют под сотню заболевших, таких темпов не было никогда.
Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус пошёл в гору на прошлой неделе: вместо сентябрьских среднесуточных +60 (к слову, летом в среднем было всего +30-40) прирост сперва составил +75 заражённых, затем +79, +84. В субботу выявили 89 заражённых. В воскресенье был побит рекорд – сразу 98 заразившихся. В понедельник рост составил 95 больных, во вторник снова 95, в среду вновь 95, в четверг 96, и вот сегодня 98.
Из 98 случаев заболевания 77 зарегистрированы в Улан-Удэ. У большинства этих людей (77 человек) заболевание выявили, так как они обратились к врачам с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Заболевшие связывают своё заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе) и проездом в общественном транспорте с нарушением масочного режима, а также с неиспользованием антисептиков.
С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 6146 человек, или 78%. Накануне выздоровели 65 пациентов.
Умерло 82 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки скончались сразу три человека, одному из них было всего 43 года.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 849 больных. Среди них 10 детей, их состояние удовлетворительное. 26 взрослых человек в реанимации, из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – 12.
На амбулаторном лечении находится 771 пациент с лёгким течением болезни.
- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1171 койка, занято – 902, в том числе с лабораторно подтверждённым коронавирусом – 849, свободно 269 коек. Занятость коечного фонда составляет 77%, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2940 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в торговых центрах Бурятии возобновляют работу фудкорты. За одним столом смогут сидеть не более двух человек.
8 октября оперштаб также принял решение о возобновлении работы кинотеатров. В Улан-Удэ это касается трёх – «Пионер», «People's Cinema», «Capital Cinema».
Накануне в детской республиканской клинической больнице на улице Модогоева развернули ковидный стационар на 60 мест.
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