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Врачи БСМП в Улан-Удэ сравнили борьбу с ковидом с войной

Врачи БСМП в Улан-Удэ сравнили борьбу с ковидом с войной
Общество,  Фото:БСМП
Больница скорой медицинской помощи переполнена больными коронавирусом

БСМП в Улан-Удэ переполнена больными конавирусом. На сегодняшний день поступил 101 больной на 70 возможных коек. Представители больницы сравнивают происходящее с войной.

«На войне, как на войне. В настоящее время, борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 другими словами не назвать, это война. БСМП выдерживает тяжелый натиск роста заболеваемости больных с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, поступил 101! больной на 70 возможных коек. Наши врачи и медицинские сёстры сутками дежурят в тяжелых условиях в закрытых зонах, в противочумных костюмах и защитных масках, в которых не только сложно передвигаться, но и достаточно трудно дышать, - говорится в сообщении БСМП.

Из 100 поступивших пациентов планируется перевести в ковидные госпитали 25 человек. Но даже после перевода нагрузка на врачей остаётся колоссальной. В стационаре БСМП остаются «тяжёлые» пациенты: люди с инсультами, сахарным диабетом, с сердечной и почечной недостаточностью и пр.

Помимо ограниченной возможности работы коек, наблюдается мощнейшая нехватка медперсонала, признают в больнице. Сотрудники по двое суток не выходят из «грязной зоны». «Работают не по распоряжению, а по долгу совести и по зову сердца», - говорят о них в БСМП.

- Во время войны, все люди объединяются, объединяются и наши сотрудники. Даже немедицинский персонал готов прийти на помощь своим коллегам – так, например, сотрудники отдела по организационно-методической работе оказывают помощь медикам с заполнением медицинской документации. А простые водители, наши сотрудники гаража, помогают сортировкой переведенных пациентов, с доставкой анализов и сбором результатов точно в срок, без задержек, - рассказали в больнице скорой медицинской помощи.

Врачи обратились к пациентам, которые сейчас лежат в стационаре, с просьбой соблюдать больничный режим, относиться с пониманием к персоналу и «оставаться людьми». Жителей Бурятии медики просят надевать маску и перчатки, соблюдать дистанцию и прочие меры предосторожности.

Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с заболеваемостью в последние дни непростая. В Бурятии пятый день подряд суточный прирост коронавируса превышает 90 заражённых. На утро 8 октября общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 7750.

К слову, сегодня стало известно об открытии трёх кинотеатров в Улан-Удэ.
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