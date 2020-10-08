Врачи БСМП в Улан-Удэ сравнили борьбу с ковидом с войной

- Во время войны, все люди объединяются, объединяются и наши сотрудники. Даже немедицинский персонал готов прийти на помощь своим коллегам – так, например, сотрудники отдела по организационно-методической работе оказывают помощь медикам с заполнением медицинской документации. А простые водители, наши сотрудники гаража, помогают сортировкой переведенных пациентов, с доставкой анализов и сбором результатов точно в срок, без задержек, - рассказали в больнице скорой медицинской помощи.





