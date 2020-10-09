В детской больнице Улан-Удэ развернули ковидный стационар

В детской республиканской клинической больнице разместили 60 коек
Накануне, 8 октября, в 16:00 в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) на улице Модогоева, 1 в Улан-Удэ открылся ковидный стационар на 60 мест. Об этом сообщается на странице больницы в социальной сети.
- В кратчайшие сроки проведена передислокация пациентов, детское пульмонологическое отделение переведено на проспекту Строителей, 2а, база на ул. Модогоева подготовлена на приём ковидных больных. Ещё буквально в обед тут шла полным ходом подготовка, а уже на 17:00 поступили первые больные - переведены 7 человек из БСМП им. В.В. Ангапова и 1 - из Городского перинатального центра. Приняли 1 больного по «скорой помощи», - пояснили медики.
О том, что в ДРКБ появится ковидный стационар, в начале недели сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова. Также ковидные койки появятся в других медучреждениях города.
В ДРКБ разместили 60 коек
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