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В детской больнице Улан-Удэ развернули ковидный стационар

В детской больнице Улан-Удэ развернули ковидный стационар
Общество,  Фото:www.instagram.com/drkb_03/
В детской республиканской клинической больнице разместили 60 коек

Накануне, 8 октября, в 16:00 в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) на улице Модогоева, 1 в Улан-Удэ открылся ковидный стационар на 60 мест. Об этом сообщается на странице больницы в социальной сети.

- В кратчайшие сроки проведена передислокация пациентов, детское пульмонологическое отделение переведено на проспекту Строителей, 2а, база на ул. Модогоева подготовлена на приём ковидных больных. Ещё буквально в обед тут шла полным ходом подготовка, а уже на 17:00 поступили первые больные - переведены 7 человек из БСМП им. В.В. Ангапова и 1 - из Городского перинатального центра. Приняли 1 больного по «скорой помощи», - пояснили медики.

О том, что в ДРКБ появится ковидный стационар, в начале недели сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова. Также ковидные койки появятся в других медучреждениях города.
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