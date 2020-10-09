Точкам общепита необходимо соблюдать строгие санитарные требования
По решению республиканского оперативного штаба в Бурятии разрешили открыться заведениям общепита в торгово-развлекательных центрах.
- На работу фудкортов также распространяются строгие требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм, обеспечению условий социального дистанцирования. Допускается рассадка за одним столом не более двух человек. Режим работы зон питания – до закрытия торгового центра, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Решения оперштаба внесены в соответствующий указ главы Бурятии 8 октября. После принятия указа организации, возобновляющие деятельность, должны подать сведения на портал «Работающая Бурятия».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне также сообщали, что возобновят работу некоторые кинотеатры. Для работы необходимо будет соблюдать особые требования.
В Бурятии возобновляют работу фудкорты в торговых центрах
Бизнес, Фото:
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