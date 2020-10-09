Одному из них было всего 43 года
В Бурятии за минувшие сутки умерли сразу трое больных коронавирусом. Все они скончались в ковидном стационаре на улице Солнечная, сообщили в республиканском оперштабе.
Двум умершим женщинам было по 88 лет, а третьему – всего 43 года.
Одна из скончавшихся 88-летних пациенток, помимо коронавируса, страдала двусторонней пневмонией, сосудистой деменцией, нутритивным дефицитом тяжёлой степени. Перед смертью она находилась на лечении четверо суток.
У второй умершей пожилой женщины был диагностирован коронавирус, двусторонняя субтотальная пневмония. Пенсионерка перенесла инфаркт миокарда, с сопутствующим комбинированным пороком сердца и внутримозговым кровоизлиянием. Она находилась на лечении пять суток.
Умерший 43-летний мужчина страдал от тяжёлых последствий инсульта. У него был коронавирус и двухсторонняя пневмония.
Всего с начала пандемии в Бурятии умерли 82 человека. Большинство из них – пожилые люди. Самому молодому скончавшемуся пациенту было всего 33 года.
Отметим, три смерти за сутки до этого в республике было зафиксировано только раз – 21 сентября.
На утро 9 октября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии 7848. За сутки заболели 98 человек.
В Бурятии за сутки умерли сразу трое больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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