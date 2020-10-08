Врач-терапевт улан-удэнской поликлиники: «Мы крепимся!»

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Один из самых сложных моментов – находиться в защитных костюмах



Мэрия Улан-Удэ рассказала о молодом враче-терапевте городской поликлиники №6 Матвее Баторове. Он поделился тем, как коллектив учреждения работает в период пандемии и какие сложности приходится преодолевать медикам.

⠀

- Я стал врачом, потому что в школе у меня были предрасположенности к этому, любил изучать биологию, химию. Кроме того, профессия врача всегда востребована, - рассказывает он. ⠀



В настоящий момент Матвей Баторов выезжает на вызовы с любыми симптомами ОРВИ, берёт мазки и назначает лечение. Если случай требует более строгого контроля – врач направляет больного на госпитализацию.



Как рассказывает терапевт, один из самых сложных моментов в работе – это находиться по шесть-семь часов в защитных костюмах.



- Это довольно тяжело – проводить несколько часов подряд без воды и туалета, бегать по этажам. Да и сейчас в костюмах довольно холодно. В любом случае, человек ко всему привыкает - не сказать, что условия экстремальные, но бывает тяжело, - признается Матвей Баторов.

⠀

По его словам, сейчас коллектив городской поликлиники №6 работает в усиленном режиме и по ненормированному графику – часто работники задерживаются до 22 часов. Однако коллеги не унывают и ждут, когда пандемия закончится: «Мы крепимся», добавляет врач.



- Хочу пожелать всем крепкого здоровья и терпения. Не паникуйте и не расслабляйтесь, предпринимайте все меры предосторожности. Берегите себя и своих близких, - обратился врач к жителям и гостям Улан-Удэ.





