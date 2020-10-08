О своём состоянии после вакцинации рассказала главврач больницы
Коллектив республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ прошёл вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Татьяна Сымбелова на своей странице в Instagram.
- И я получила вакцину, чувствую себя нормально. Как врач-инфекционист я привита всеми вакцинами, которые рекомендованы мне по возрасту. Понимая свою ответственность за работу инфекционного стационара и необходимость остаться в рабочем состоянии, наш коллектив добровольно прошёл вакцинацию от ковида. Верю, всё будет хорошо! – написала главный врач.
Татьяна Сымбелова поделилась, что «очень ждала этого дня», так как риск заразиться становится больше с каждым днём. «Кто лечить-то будет, если мы заболеем», - добавила она в комментариях к посту.
Пользователи призывают Татьяну Сымбелову беречь себя и желают ей здоровья.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии пятый день подряд суточный прирост коронавируса превышает 90 заражённых. На утро 8 октября общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло7750.
Вакцина от коронавируса российского производства поступила в Бурятию 22 сентября.
В Улан-Удэ коллектив «инфекционки» привился от коронавируса
Общество, Фото:
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