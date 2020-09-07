Жители Бурятии привозят коронавирус из отпусков

В Бурятии вспышки коронавируса фиксируются и в крупных организациях, и в небольших коллективах. Также COVID-19 жители привозят из отпусков. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев в своём обращении к жителям республики.
- Наступает сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в республике отмечается рост заболеваемости COVID-19, случаи которого регистрируются в учреждениях и организациях всех форм собственности: и в коммерческих структурах, и в государственных учреждениях, и в крупных организациях, и в небольших коллективах. Много случаев заболевания выявляется после возвращения из отпусков, с отдыха. К сожалению, очень многие продолжают пренебрегать мерами профилактики, - отметил Ханхареев.
В тех организациях, где не соблюдаются меры профилактики, режимные моменты (не проводится термометрия, не соблюдается дистанция, масочный режим и т.д.), стоит заболеть одному сотруднику, он обязательно инфицирует своих коллег. Это показали эпидрасследования, которые проводят сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Если все противоэпидемические мероприятия проводятся, заболевание не получает распространения. Поэтому я обращаюсь к руководителям организаций, учреждений и предприятий. Для прерывания цепочки передачи вируса на объектах должны приниматься все меры. А они достаточно просты, но при этом гарантируют безопасность всех сотрудников, - подчеркнул Сергей Ханхареев.
Необходимые меры, которые нужно принимать на работе:
- «утренний фильтр» – сотрудник с симптомами заболеваний ни в коем случае не должен находиться на рабочем месте;
- ограниченный доступ в организацию посторонних лиц;
- обустройство на входе мест для обработки рук антисептиками;
- сокращение контактов между сотрудниками, использование преимущественно электронных средств связи;
- соблюдение масочного режима;
- запрет на любые массовые мероприятия;
- усиление дезинфекционного режима и режима проветривания, как можно чаще проводить обработку контактных поверхностей.
Главный санитарный врач Бурятии добавил: «Ну и конечно же, за пределами работы каждый человек должен ответственно относиться к своему поведению. Когда вот все эти меры будут строго соблюдаться, тогда и заболеваемость пойдёт на спад».
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 7 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5632 (+50 за сутки).
Ранее вспышка коронавируса была зарегистрирована в минтрансе Бурятии.