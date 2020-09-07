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Жители Бурятии привозят коронавирус из отпусков

Жители Бурятии привозят коронавирус из отпусков
Общество, 
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выпустил обращение к жителям

В Бурятии вспышки коронавируса фиксируются и в крупных организациях, и в небольших коллективах. Также COVID-19 жители привозят из отпусков. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев в своём обращении к жителям республики.

- Наступает сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в республике отмечается рост заболеваемости COVID-19, случаи которого регистрируются в учреждениях и организациях всех форм собственности: и в коммерческих структурах, и в государственных учреждениях, и в крупных организациях, и в небольших коллективах. Много случаев заболевания выявляется после возвращения из отпусков, с отдыха. К сожалению, очень многие продолжают пренебрегать мерами профилактики, - отметил Ханхареев.

В тех организациях, где не соблюдаются меры профилактики, режимные моменты (не проводится термометрия, не соблюдается дистанция, масочный режим и т.д.), стоит заболеть одному сотруднику, он обязательно инфицирует своих коллег. Это показали эпидрасследования, которые проводят сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- Если все противоэпидемические мероприятия проводятся, заболевание не получает распространения. Поэтому я обращаюсь к руководителям организаций, учреждений и предприятий. Для прерывания цепочки передачи вируса на объектах должны приниматься все меры. А они достаточно просты, но при этом гарантируют безопасность всех сотрудников, - подчеркнул Сергей Ханхареев.

Необходимые меры, которые нужно принимать на работе:

- «утренний фильтр» – сотрудник с симптомами заболеваний ни в коем случае не должен находиться на рабочем месте;

- ограниченный доступ в организацию посторонних лиц;

- обустройство на входе мест для обработки рук антисептиками;

- сокращение контактов между сотрудниками, использование преимущественно электронных средств связи;

- соблюдение масочного режима;

- запрет на любые массовые мероприятия;

- усиление дезинфекционного режима и режима проветривания, как можно чаще проводить обработку контактных поверхностей.

Главный санитарный врач Бурятии добавил: «Ну и конечно же, за пределами работы каждый человек должен ответственно относиться к своему поведению. Когда вот все эти меры будут строго соблюдаться, тогда и заболеваемость пойдёт на спад».

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 7 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5632 (+50 за сутки). 

Ранее вспышка коронавируса была зарегистрирована в минтрансе Бурятии.
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