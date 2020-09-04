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В минтрансе Бурятии произошла вспышка коронавируса

В минтрансе Бурятии произошла вспышка коронавируса
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора

Два сотрудника министерства транспорта Бурятии заразились коронавирусом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В министерстве транспорта Бурятии среди сотрудников зарегистрировано два случая новой коронавирусной инфекции. Установлен круг контактных лиц – 13 человек, - уточнили в ведомстве.

Контактные были незамедлительно отстранены от работы, сейчас находятся под медицинским наблюдением. Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается.

К слову, в пятницу стало известно, что будут определены худшие министерства и ведомства Бурятии по профилактике коронавируса. Их руководителей лишат премий, а главу самого плохо справившегося министерства или ведомства привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 4 сентября общее количество случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5481.За сутки диагноз подтвердили сразу у 54 человек.


коронавирус профилактика минтранс
 
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