На службу Алексей Цыденов пришёл с женой
Глава Бурятии Алексей Цыденов со своей супругой посетил прощальную служба владыки Савватия, которая состоялась сегодня в Одигитриевском соборе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
25 августа Синод Русской православной церкви принял решение, что владыка Савватий возглавит Чувашскую митрополию.
На днях новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф попрощался с Ульяновской областью и Симбирской митрополией, которую возглавлял год.
Глава Бурятии посетил прощальную служба владыки Савватия
Власть, Фото:
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