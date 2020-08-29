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Новый Бурятский митрополит попрощался с Ульяновском

Новый Бурятский митрополит попрощался с Ульяновском
Общество,  Фото:Симбирская митрополия, mitropolia-simbirsk.ru
В прощальном слове митрополит Иосиф упомянул, что в прессе его называли «жёстким»

28 августа новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф попрощался с Ульяновской областью и Симбирской митрополией, которую возглавлял год. Пресс-служба Симбирской митрополии сообщает, что Иосиф совершил прощальную литургию в главном храме региона – Спасо-Вознесенском кафедральном соборе.

На прощальную службу прибыли губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Ульяновска Сергей Панчин, и представители муниципалитетов Ульяновской области.

Сам Иосиф выразил слова благодарности всем, с кем «трудился, молился, созидал и укреплял духовную жизнь Ульяновского региона».

В своём слове митрополит Иосиф отметил, что пресса называла его «жёстким».

- Но высокие требования он предъявлял прежде всего к себе. Действительно, Симбирский Архипастырь показывал пример усердного неленостного совершения богослужений, у него не было выходных и отпусков, он в любое время был доступен для всех, принимал и духовенство, и мирян. Несмотря на то, что на время служения митрополита Иосифа выпали ограничения в связи с пандемией, за прошедший год его управления епархией многое удалось сделать, - заявляют в Симбирской митрополии.

В митрополии перечислили, что было сделано за год руководства Иосифа. Это начало строительства монастыря в рабочем посёлке Сурское, завершение строительства надвратного храма Симбирского Спасского женского монастыря. Для главного собора Симбирской епархии была написана храмовая икона Николая Промзинского — точная копия чудотворного явленнного на Сурской горе образа; написана и освящена икона главного покровителя Симбирской земли — святого блаженного Андрея Христа. В дар кафедральному собору были переданы старинный образ Пресвятой Богородицы «В скорбех и печалех Утешение», образ Успения Пресвятой Богородицы и другие православные святыни.

Владыка отметил, за время его служения в Ульяновской области ни разу с прихожанами у него не было никаких конфликтных ситуаций. Он пожелал жителям оставаться им такими же и становиться еще лучше.

Как сообщал «Байкал-Daily», о смене руководства Бурятской митрополии стало известно 25 августа. Владыка Савватий, работавший в Бурятии 10 лет, отправится в родную Чувашскую республику, где возглавит местную митрополию. Сам он признался, что Бурятия для него стала родной и с ней всегда «останется сердце».

Священный Синод Русской православной церкви назначил новым Бурятским митрополитом 66-летнего Иосифа (в миру Игорь Балабанов). Он уроженец города Кашира Московской области, до этого возглавлял Курганскую и Симбирскую митрополию.

Савватий также устроит прощальное богослужение в Улан-Удэ. Оно состоится завтра, 30 августа, в Свято-Одигитриевском собере. Начало в 9.30 часов, окончание – примерно в 12.30. После службы Савватий пообщается с прихожанами. 
митрополия православие
 
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