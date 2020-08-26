«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику

«На мой взгляд, это нетактично: не успели схоронить преставившегося Митрополита Варнаву, как уже обсуждают кандидатуру его преемника, причём в анонимных, не внушающих доверия, телеграм-чатах. Тем более, этот важный вопрос никто не вправе решать, кроме Священного Синода, поэтому говорю: перестаньте спекулировать на этом. Что касается меня, отмечу: я приехал сюда, в любимую мной Бурятию, не на один день, а с расчётом, чтобы послужить людям во благо Господа как можно дольше. Бурятия меня приняла, и это мой дом. Но мы, священнослужители, архиереи – как солдаты: люди подневольные, и поедем туда, куда нас отправят повелением Священного Синода. Если священноначалие примет-таки решение о моём переводе, я его смиренно приму».





Сам Савватий оставил прощальный пост в соцсети:



«Бурятия!!! Ты мне стала родной! Люди, живущие здесь удивительны и неповторимы. Природа уникальна. Меня здесь приняли с любовью, обласкали, я никогда не чувствовал здесь себя чужим. Даже в Москве или Казани, или ещё где-нибудь я всегда узнавал, Бурятия, Твоих детей. Я люблю свою родную землю, где меня ждут, но моё сердце с Тобой, о Бурятия».



С одним из последних интервью Савватия на посту Бурятского митрополита можно ознакомиться по ссылке





Савватий (Сергей Антонов) покидает пост главы Улан-Удэнской и Бурятской митрополии. Он назначен главой Чувашской митрополии. Соответствующее решение принял 25 августа Священный Синод Русской православной церкви на заседании в Москве.«Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в сообщении.Прежний митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался 1 июня. Слухи о переводе Бурятского митрополита в Чувашию появились сразу после смерти Варнавы. Сам Савватий в интервью «Байкал-Daily» в середине прокомментировал их весьма дипломатично:Савватий, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский (Антонов Сергей Геннадьевич) родился 1 сентября 1968 года в городе Чебоксары Чувашской Республики в семье священника. Окончил среднюю школу № 3 в Чебоксарах. В 1986-1988 годах служил в рядах Советской армии. В августе 1989 года архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой пострижен в монашество с именем Савватий в честь преподобного Савватия Соловецкого. Вскоре был рукоположен во иеродиакона, 22 октября — во иеромонаха.В ноябре 1989 года назначен клириком кафедрального Введенского собора города Чебоксары.В июле 1993 года по благословению Святейщего Патриарха Алексия II назначен наместником Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах с возведением в сан игумена.В 1993 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 2004 г. — Московскую духовную академию. В 1996 г. Святейшим Патриархом Алексием II возведен в сан архимандрита. В 2005 году в Храме Христа Спасителя в Москве хиротонисан во епископа Алатырского, викария Чебоксарской епархии.Решением Священного Синода в 2009 году назначен на новообразованную Улан-Удэнскую кафедру. В 2011 году утверждён в должности настоятеля (священноархимандрита) Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря села Посольское Кабанского района Бурятии и Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря села Троицкое Прибайкальского района.В 2014 году в храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведён в сан архиепископа. В мае 2015 года назначен главой Бурятской митрополии.24 мая 2015 года в храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.25 августа 2020 года назначен главой Чувашской митрополии.