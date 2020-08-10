Бурятский митрополит представил диакона Баира Лупсанова

В Instagram его спросили, где будет служить диакон. Митрополит ответил следующим образом: «Сейчас будет проходить сорокоуст в Свято-Одигитриевском соборе, а там как Господь сподобит».







Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий представил нового священнослужителя Баира Лупсанова.- У нас новый священнослужитель. Диакон Давид (Баир) Лупсанов, знакомьтесь, - написал митрополит на своих страницах в соцсетях.Диакон в переводе с греческого означает служитель. Это священнослужитель первой (младшей) степени. Он сослужащий священникам и епископам при совершении таинств и других священнодействий, но самостоятельно никакого богослужения не совершает. Старший диакон называется протодиаконом.Пользователи активно комментируют пост митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия:«Аксиос!» (возглашение при хиротонии (рукоположении) во диакона, иерея, епископа, хиротесии (поставлении) в свещеносца, чтеца, иподьякона; а также при интронизации патриархов и при возложении иерархических наград – прим. ред.).«Здорово. Помогай Бог!!!»«АКСИОС!!! Помоги Господь во всех благих начинаниях!»«Желаем диакону Давиду твёрдости Духа, терпения в служении Слову Божиему и успехов в нелёгких трудах. Владыка, Вам верных сподвижников рядом в Ваших добрых делах, замыслах и начинаниях»«Многая лета диакону Давиду»