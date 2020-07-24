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Стивен Сигал закупился продуктами в улан-удэнском ТРЦ «Мёд»

Стивен Сигал закупился продуктами в улан-удэнском ТРЦ «Мёд»
Бизнес,  Фото:megatitan.org
Стивену Сигалу нужны были продукты для обряда

Звезда Голливуда Стивен Сигал, который на этой неделе отдыхает в Бурятии, 22 июля посетил недавно открывший ТРЦ «Мёд». В гипермаркете «Титан» он купил продукты, которые ему понадобились для обряда. 

- Чтобы совершить ряд буддийских обрядов, нужны продукты. И купить их желательно самому, иначе обряд может не состояться. Мы очень рады, что мистер Сигал выбрал гипермаркет в ТРЦ «Мёд», - поделились в компании «Титан».






Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июля Стивен Сигал побывал в Иволгинском дацане, где молился, общался с главой буддистов России Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. Звезде показали бурятскую национальную борьбу, а также разбивание хребтовой кости. Вокруг Сигала всё время ходила большая толпа, которая беспрерывно снимала его на телефоны. В дацане считают, что смогли удивить гостя.

На следующий день Стивена Сигала свозили в Заиграевский район. Он познакомился с культурой и бытом бурят в этно-комплексе «Степной кочевник» в Агацате. Группа «Заиграево-инфо. 24/7» сообщает, что Сигал посетил все экскурсионные объекты, попробовал блюдо «Хоргот» и буузы с рубленым мясом. Он также познакомился с правилами бурятской игры в шагай наадан и посетил Дом-музей Агвана Доржиева

- Мы очень рады визиту такого гостя. Стивен Сигал поблагодарил нас за приём и отметил, что в Бурятии у нас одно из лучших и вкусных мест, - поделилась директор этно-комплекса «Степной кочевник» Нина Нимбуева.

Также Стивен Сигал посетил Ацагатский дацан, уточняется в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

Напоследок актёр побывает на озере Байкал, а в воскресенье даст пресс-конференцию.

Как сообщал «Байкал-Daily», гипермаркет «Титан» в ТРЦ «Мёд» открылся 1 июня.


Стивен Сигал
 
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