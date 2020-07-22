Особенно его заинтересовали гуннские артефакты
Вчера, 21 июля, голливудский актёр Стивен Сигал, прилетевший в понедельник в Улан-Удэ, посетил экспозиции музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова. Сотрудники музея провели экскурсии по выставкам «Три святыни буддизма России» и «Гунны. Империя степей». Особый интерес у гостя вызвала археологическая коллекция «Гунны». Актёр отметил, что в музее собрана довольно богатая коллекция, посвящённая истории кочевого народа.
- Я благодарен музею, за те богатейшие коллекции по истории, которые мало где существуют в мире. Сегодня я увидел впечатляющие предметы замечательной истории. Вы, музейные сотрудники, делаете что-то очень ценное и я очень ценю вашу работу. Я вас ценю и люблю, – такие строки оставил Стивен Сигал в книге отзывов музея.
Напомним, что в республике актёр проводит насыщенную программу, в которую вошли посещение Иволгинского дацана, поездка на озеро Байкал и изучение культуры старообрядцев в Тарбагатайском районе. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Стивен Сигал поблагодарил музей истории Бурятии за коллекции
Общество, Фото:
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