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Глава Бурятии предлагал молодёжи сфотографироваться со Стивеном Сигалом

Глава Бурятии предлагал молодёжи сфотографироваться со Стивеном Сигалом
Общество,  Фото:tvoidv.rb
Появилось видео со вчерашней встречи голливудской звезды в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей предлагал прохожим сфотографироваться с голливудской звездой Стивеном Сигалом. Об этом стало известно из видео, опубликованного на странице в Instagram «Твой Дальний Восток. Бурятия».



Как сообщал «Байкал-Daily», Стивен Сигал прилетел в республику накануне. В аэропорту его встречали Алексей Цыденов, а также министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. Колорита добавили девушки в национальных костюмах, которые встретили знаменитость русским хлебом-солью и бурятским хадаком. 

Стивена Сигала сопровождал гид-переводчик, который рассказывал о достопримечательностях республики. Из аэропорта делегация приехала в центр Улан-Удэ. Здесь звезде Голливуда рассказали о знаменитом памятнике Владимиру Ленину, а также о театре оперы и балета.

Когда группа была на площади Советов, их заметила местная молодёжь, которая отдыхала здесь. Некоторые молодые люди поскромничали и при виде знаменитости посторонились, отойдя подальше. Другие же, напротив, начали громко что-то выкрикивать. На это обратил внимание глава Бурятии и с улыбкой предложил сфотографироваться со звездой.

- Пользуйтесь, ребята, пока есть возможность. Идите сфотайтесь, - сказал Алексей Цыденов.

На его предложение отреагировала Мария Бадмацыренова. Она попросила молодых людей дождаться окончания монолога гида и подготовить телефоны.

В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя сегодня посещение центра буддизма – Иволгинского дацана. Там он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики. Завтра, 22 июля, звезда познакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Одним из главных пунктов в программе пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал.

глава Бурятии Алексей Цыденов голливуд
 
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