Лудуб Очиров призывает победить коронавирус в новом клипе

Известный бурятский певец и композитор, студент второго курса Колледжа искусств им. П.И. Чайковского Лудуб Очиров выпустил новую песню на злободневную тему. Клип на трек под названием «Нет коронавирусу» появился в Сети 13 апреля.
В клипе Лудуб Очиров в костюме, солнцезащитных очках и с игрушечным автоматом поёт о том, что человечество победит коронавирус, посидит на карантине и найдёт вакцину. Композитор призывает не паниковать и напоминает, что всем в это время нужно быть добрее.
Лудуб Очиров в песне зачитал остроумный рэп:
«Раньше я ходил в магаз и чувствовал себя королём,
Теперь же вынужден просить друзей делиться имбирём,
Лимон, чеснок, имбирь, настойка –
Вот нехитрая сноровка,
Защитимся хоть немножко от коронавируса»
Юный артист в новом треке признался, что боится повышения цен и будущего, если «зараза продолжит распространяться». Однако, несмотря на это, Лудуб выразил уверенность в том, что вместе люди смогут победить пандемию.
На сегодняшний день клип набрал 334 просмотра, пользователи Сети пишут: «Единственная хорошая песня под эту тематику», «Мы победим эту заразу!», «Очень порадовало видео», «Благодарю за победное настроение».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по состоянию на 15 апреля подтверждено 100 случаев заражения коронавирусом.