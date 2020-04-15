Лудуб Очиров призывает победить коронавирус в новом клипе

Известный бурятский певец и композитор, студент второго курса Колледжа искусств им. П.И. Чайковского Лудуб Очиров выпустил новую песню на злободневную тему. Клип на трек под названием «Нет коронавирусу» появился в Сети 13 апреля.

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