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Хамбо Лама благословил бурятскую фолк-группу

Хамбо Лама благословил бурятскую фолк-группу
Общество,  Фото:Сангха России
В новой фолк-группе играют Лудуб Очиров и двое юных музыкантов

В Бурятии появилась новая фолк-группа «Ахуу», музыканты которой играют на национальном инструменте морин-хуур. В состав группы вошли 17-летний известный композитор и исполнитель Лудуб Очиров, а также Тимур Найданов и Сандан Шагдаров.

Интересна история образования группы. Ребята познакомились на конкурсе на знание бурятского языка «Эхэ хэлэн – манай баялиг» (Язык матери – наше богатство), который проводит Буддийская Сангха России. Лудуб Очиров был в составе жюри конкурса.

- Несколько конкурсов подряд наши участники учились играть на морин-хууре, и это искусство давалось им, конечно, непросто. Но однажды, во время одного из конкурсов его участники Тимур Найданов и Сандан Шагдаров познакомились с Лудубом Очировым, членом жюри. Немного позже, став уже единомышленниками, ребята обратились за поддержкой к Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву. Получив его благословение, юные музыканты создали группу, название которой даровал им сам Хамбо Лама – «Ахуу», - сообщили в пресс-службе Сангхи России.

Также ребята получили поддержку и Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» и Бурятской государственной филармонии. Меценаты помогли юным морин-хууристам подготовить первые концертные костюмы и дали подарили новый инструмент.

- Хотим, чтоб всё было наше, бурятское. От костюма и обуви до морин-хуура и музыки. Пусть в мире играют нашу музыку на морин-хууре, - поделился с «Байкал-Daily» Лудуб Очиров.

Уже в эту субботу, 15 февраля, в рамках благотворительного музыкального проекта «Арадай эгшэг», в помещении кафе-юрты Иволгинского дацана группа «Ахуу» даст первое публичное выступление. В исполнении юных музыкантов прозвучат любимые бурятские песни и ряд инструментальных композиций.

буддизм музыканты морин-хуур Лудуб Очиров
 
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