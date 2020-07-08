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В Бурятии информация о платных тестах для учителей оказалась ложной

В Бурятии информация о платных тестах для учителей оказалась ложной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Минздрав не подтвердил информацию депутата Егора Олзоева

В Бурятии опровергли информацию о том, что учителя, сопровождающие школьников на ЕГЭ, якобы вынуждены были платить за тесты на коронавирус из своего кармана.

Как сообщал «Байкал-Daily», о понуждении педагогов к сдаче теста на коронавирус за свои деньги заявил накануне депутат Народного Хурала Егор Олзоев.

- Сейчас учителя сопровождают школьников на ЕГЭ, и их обязывают пройти тест на COVID-19. Стоимость теста – 1800 рублей, тест держится в течение пяти дней. Насколько это адекватная цена? И как можно нам этот вопрос решить, это же бюджетные организации, - задал он вопрос.

Ещё тогда министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова предположила, что это какая-то ошибка. Глава Бурятии Алексей Цыденов обещал разобраться. Ведь все анализы учителей проводятся за счёт бюджета.

Сегодня выяснилось, что факт, озвученный Егором Олзоевым, не нашёл подтверждения.

- Факт личной оплаты (за проведение тестирования на COVID-19) учителями республиканской Мариинской школы-интерната (РМШИ) при проведении ЕГЭ не нашёл подтверждения. Оплата была произведена из средств РМШИ для проведения собеседования для пятого классов при наборе учащихся. Ранее учителя были обследованы бесплатно при проведении ЕГЭ, - сообщило министерство здравоохранения Бурятии.

Также в минздраве сообщил, что приём в образовательное учреждение по собеседованию согласован с Роспотребнадзором.
учителя коронавирус минздрав
 
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